Admin è la password più usata nel 2025, lo mette in evidenza una ricerca annuale

È la password più facile da ricordare, insieme a 123456, “Admin” è la chiave più utilizzata dagli italiani per accedere ai servizi forniti tramite internet. Lo mette in evidenza la ricerca annuale sulle Top 200 Most Common Passwords di NordPass a confermare che questa parola è in cima alla classifica delle chiavi alfanumeriche più utilizzate in Italia da settembre 2024 a settembre 2025. Al secondo posto la stringa “123456. L’utilizzo della password “admin”, secondo i ricercatori è anche problema di sicurezza, perché lasciare inalterate le chiavi di accesso fornite, ad esempio dai produttori dei router, webcam e di tanti altri prodotti che si collegano a internet, può semplificare la vita ai criminali informatici.





L’esempio

L’esempio pratico arriva dal sito Shodan, (una sorta di Google degli oggetti connessi) dove si può trovare il flusso di video che arriva da videocamere alle quali non è stata cambiata la password di fabbrica, tra cui c'è proprio “admin”. Secondo i ricercatori, per evitare problemi è meglio utilizzare almeno otto caratteri e una combinazione di lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali. Solo così si rende la vita più difficile ai criminali.





L’Italia

Per il sesto anno consecutivo la password 123456 è quella preferita a livello globale, mentre in Italia gli utenti stanno cominciando a cambiare. Tra le nuove anche riferimenti calcistici come Napoli1926 (ottava) e Juventus (17esima). Spesso si usano i nomi propri come: Veronica, Lorena, Maria, Silvia o Rodolfo. Gli italiani hanno ancora poca consapevolezza dei rischi che derivano da password facili, sostengono i ricercatori, che sembrerebbe una consuetudine delle persone più avanti con l’età, ma anche le generazioni più giovani, i nativi digitali, non hanno comprendono appieno i rischi della sicurezza informatica e dei suoi rischi. Anche i 18enni, infatti, hanno abitudini simili a quelle di un ottantenne. 12345 e 123456 sono le più utilizzate in ogni fascia d'età, così come altre semplici sequenze numeriche.





La soluzione

Risolvere questi problemi di vulnerabilità per la password, è possibile, ad esempio con una doppia autenticazione. L’inserimento di un codice ricevuto via sms o su un'app, rende più sicuri i nostri dati. Un altro sistema è quello di usare la passkey, che permette di accedere ad un servizio sfruttando la stessa autenticazione scelta per sbloccare lo smartphone. I ricercatori sottolineano come questa sia una esperienza online sicura e fluida, senza password.



