Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri Photo Credit: Foto: Ansa/Sarah Yenesel

Redazione Web

29 agosto 2025, ore 00:11

Al terzo turno Cobolli e Musetti, protagonisti nel prossimo match di un derby tutto azzurro. Avanti anche Darderi e Paolini

Buona, anzi buonissima la seconda a New York per Jannik Sinner, che in poco più di due ore si è sbarazzato dell’australiano Alexey Popyrin, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Il numero 1 del mondo, con una prestazione senza sbavature, ha reso facile un match sulla carta insidioso. Impeccabile nella risposta, Sinner ha servito anche una ottima percentuale di prime palle, non perdendo mai il servizio, così come era accaduto nel match inaugurale. Nel prossimo turno, l’azzurro per l’accesso agli ottavi se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov, che ha superato il secondo turno battendo in quattro set il francese Royer. Ma Sinner a parte, il tennis italiano anche sul cemento di New York conferma il suo ottimo stato di forma, con cinque presenze ai sedicesimi del quarto e ultimo slam della stagione.

GLI ALTRI AZZURRI

Contro il belga David Goffin si è visto il miglior Lorenzo Musetti. Dopo un periodo di appannamento a causa di un infortunio, il tennista toscano ha giocato un tennis profondo e preciso, chiudendo con un netto 6-4, 6-0, 6-2. Nei sedicesimi sarà derby italiano, con Musetti che se la vedrà con Flavio Cobolli, che ha superato il secondo turno battendo al super tie break del cinque set lo statunitense Broonsky dopo un match che è andato oltre le quattro ore di gioco. Dopo avere perso il primo set, il tennista romano ha giocato con grande aggressività, andando anche oltre un problema al piede. 5-7, 6-3,6-4, 2-6, 6-3 il punteggio in favore dell’azzurro. Nel programma del venerdì i primi due italiani impegnati nel terzo turno del torneo: alle ore 17,30 Luciano Darderi cerca l’impresa con Carlos Alcaraz, mentre per il tabellone femminile (intorno alle 19) Jasmine Paolini se la vedrà con la ceca Vondrousova. Nel torneo di doppio femminile, Paolini e Errani hanno esordito battendo in due set Boisson-Maria.


Argomenti

Flavio Cobolli
Jannik Sinner
Jasmine Paolini
Lorenzo Musetti
Luciano Darderi
Sara Errani
Tennis
US Open

