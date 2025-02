Al via i Mondiali di sci alpino in Austria, oggi in palio le prime medaglie Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Oggi pomeriggio verranno assegnate le prime medaglie nella competizione di parallelo a squadre miste, che si disputerà sulla parte finale della pista “Cristallo di neve”. L’Italia, storicamente non tra le favorite in questa disciplina, schiererà un quartetto giovane ma competitivo composto da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. Nonostante la poca tradizione azzurra in questa specialità, Vinatzer e Della Mea vantano un’esperienza importante: entrambi erano presenti nella squadra che conquistò il bronzo ai Mondiali di Åre nel 2009, l’unico podio iridato dell’Italia in questa disciplina. Il format della gara è ormai ben collaudato: due tracciati paralleli, uno rosso e uno blu, perfettamente simili per garantire equità nelle sfide ad eliminazione diretta. Gli atleti affrontano porte da gigante, utilizzando però sci da slalom speciale, più corti per favorire agilità e rapidità. Il dislivello tra la partenza e il traguardo sarà di 105 metri, rendendo la prova dinamica e spettacolare.

IL REGOLAMENTO

Il regolamento prevede che ogni manche vinta valga un punto; la squadra che ottiene il maggior numero di punti al termine delle quattro discese passa al turno successivo. In caso di parità (2-2), si considera la somma complessiva dei tempi per decretare la squadra vincente. Trattandosi di una gara veloce e ravvicinata, il rischio di collisioni o invasioni della corsia avversaria in caso di caduta è sempre presente, richiedendo massima attenzione e precisione da parte degli atleti, soprattutto al momento della partenza. Se si anticipa il via, il cancelletto non si apre, causando un ritardo decisivo. I campioni in carica sono gli Stati Uniti, vincitori dell’oro ai Mondiali di Courchevel 2023. Sul podio, in quell’occasione, salirono anche Norvegia e Canada, nazioni che puntano a confermarsi protagoniste. Occhi puntati sulla Svizzera, in grande forma quest’anno, mentre i padroni di casa austriaci cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato di prestigio.