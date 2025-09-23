Al via l'80° Assemblea delle Nazioni Unite. Sì della Francia al riconoscimento dello Stato della Palestina

Valentina Iannicelli

23 settembre 2025, ore 13:15

Inizierà a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite volta al riconoscimento della Palestina come Stato. Grandi frizioni tra i Paesi. Macron bloccato dal corteo di Trump

In una New York blindata, prenderà il via l’80ma Assemblea generale dell’Onu. I capi di stato si apprestano ad affrontare l’argomento più spinoso e divisivo del contesto geopolitico. Il riconoscimento dello Stato della Palestina. Il presidente Francese Macron, durante la conferenza di alto livello di qualche ora fa, ha annunciato ufficialmente il riconoscimento tra gli applausi scroscianti della sala. Macron ha specificato che la finalità è quella di aprire un percorso di pace, e per rispondere alle accuse di Israele, appoggiate dal presidente Trump, ha aggiunto che per Hamas questo passo è una sconfitta. Insieme alla Francia altri Paesi hanno fatto il passo portando a 151 su 193 il numero degli stati che appoggiano il riconoscimento. Si tratta di un fatto simbolico, ma diplomaticamente rilevante avversato da Israele e Stati Uniti in testa. Anche Germania e Italia non hanno aderito all’iniziativa. La Premier Meloni, che è atterrata in queste ore a New York, ha dichiarato che non è contraria alla soluzione dei 2 stati, ma solo quando saranno ricostituite le condizioni per l’esistenza di uno stato Palestinese

MACRON IN STRADA

Nella serata di ieri, il corteo di Donald Trump ha bloccato le strade a New York costringendo Emmanuel Macron -all'uscita dall'Assemblea generale dell'Onu dopo aver riconosciuto lo Stato palestinese - a scendere dalla sua auto e proseguire a piedi per circa 30 minuti. Dopo che un poliziotto gli ha spiegato la situazione, il presidente francese ha chiamato il presidente americano dal suo cellulare: "Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua". Il siparietto è stato ripreso da un giornalista del media online Brut. Percorrendo le strade a piedi, Macron è stato fermato da alcuni passanti per un selfie, tra questi un uomo che lo ha baciato sulla testa. "Va bene, va bene, ragazzi", ha detto il presidente rassicurando la sua scorta

LA SITUAZIONE

L'Onu ha riconosciuto ufficialmente la Palestina come Stato non membro con status di osservatore permanente il 29 novembre 2012, con la risoluzione 67/19 dell'Assemblea generale. Questo riconoscimento, votato con 138 sì, ha aggiornato lo status della Palestina da "entità osservatrice" a "Stato osservatore non membro", permettendole un ruolo diplomatico più formale all'interno delle Nazioni Unite, equiparabile a quello della Santa Sede. Se diventasse uno Stato, la Palestine sarebbe ammessa come membro non permanente alle assemblee



