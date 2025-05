American Music Awards 2025, Billie Eilish miglior artista dell’anno. Ecco tutti i vincitori

Billie Eilish, SZA, Beyoncé, Eminem, Post Malone, Becky G e Gracie Abrams sono stati tra i grandi vincitori degli American Music Awards 2025.

Dopo che decine di celebrità hanno calcato il tappeto viola, la conduttrice Jennifer Lopez ha aperto lo show con una performance adrenalinica, ballando alcuni dei più grandi successi dell'anno scorso, 23 canzoni in sei minuti per l'esattezza.

AMERICAN MUSIC AWARDS 2025 , RECORD DI VOTAZIONI

"Stasera, i riflettori sono tutti per voi, perché questa è la più grande premiazione al mondo, dove siete voi a decidere i vincitori", ha detto Lopez al pubblico durante il suo monologo dopo l'esibizione. "E quest'anno, sì, ci sono stati più voti che mai".

Billie Eilish, che non ha potuto presenziare di persona allo spettacolo a causa del suo tour mondiale, ha dominato la serata, portandosi a casa sette premi, tra cui artista dell'anno, album, canzone, artista preferita in tournée, artista pop femminile preferita, album pop preferito e canzone pop preferita.

Beyoncé, anche lei assente, si è portata a casa due premi: artista country femminile preferita e album country preferito. Le sue vittorie hanno segnato la prima volta che l'11 volte vincitrice degli AMA è stata premiata nella categoria musica country.

SZA ha vinto i premi per la canzone R&B preferita e per l'artista R&B femminile preferita.

Anche se Eminem non ha potuto partecipare al concerto, si è portato a casa i premi per l'artista hip-hop maschile preferito e per l'album hip-hop preferito.

DOECHI E LA MIGLIOR CANZONE SOCIAL DELL’ANNO

Tra gli altri vincitori della serata figurano Becky G come artista latina preferita, Gracie Abrams come miglior artista emergente, Post Malone come artista country maschile preferito e canzone country preferita, Doechii come canzone social dell'anno e Lady Gaga e Bruno Mars come video musicale e collaborazione preferiti dell'anno.

Bruno si è anche aggiudicato il premio di artista pop maschile preferito e Gaga come artista dance/elettronica preferita. Prima della cerimonia, Kendrick Lamar era in testa alla classifica con 10 candidature, seguito da Malone con otto, ed Eilish, Chappell Roan e Shaboozey con sette nomination agli AMA ciascuno. Anche Mars, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, SZA e Taylor Swift hanno ottenuto sei nomination ciascuna.





Poiché la cerimonia di premiazione coincideva anche con il Memorial Day del 26 maggio, diversi artisti, presentatori e vincitori hanno dedicato un momento, durante le rispettive esibizioni e discorsi, a rendere omaggio ai veterani e ai militari in servizio.