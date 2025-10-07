Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

Sono passati due anni dall’attacco di Hamas. La mattina del 7 ottobre 2023 vennero uccise 1250 persone e ci furono anche 250 rapiti. Oggi Israele commemora le sue vittime. Le famiglie si sono recate sul luogo dell’attacco al festival Nova, nel deserto del Negev: tutti hanno osservato un minuto di raccoglimento, accese candele e deposti fiori.

IL MONITO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Dall’Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del 7 ottobre come una pagina turpe, ha chiesto a Israele di applicare le norme del diritto umanitario e ha anche invitato a non trasformare l’empatia per Gaza in antisemitismo. Queste le parole di Sergio Mattarella: "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo. L'orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele - che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario - non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas. Quanto avviene a Gaza e i diversi sentimenti che suscita non possono confluire in quello ignobile dell'antisemitismo che, particolarmente nel secolo scorso, ha toccato punte di mostruosa atrocità, e che oggi appare talvolta riaffiorare, fondandosi sull'imbecillità e diffondendo odio. A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell'auspicio che i tentativi di porre fine a questa inaudita ondata di violenza abbiano al più presto esito positivo".



