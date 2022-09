ANNA MARIA BERNINI: "LA FLAT TAX E' UN PERCORSO, AL 23 O AL 25%. AL MOMENTO NON POSSIAMO PREVEDERE ALIQUOTA UNICA AL 15%"

Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia, capogruppo al Senato, è ospite di Non stop news su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusy Legrenzi e Barbara Sala. Al centro i temi dell'attualità e della politica in vista del voto del 25 settembre.



LE PAROLE DI BONOMI SU RTL 102.5. HA PARLATO DI UN TERREMOTO ECONOMICO IN ATTO.

"Un dramma per le imprese e per le famiglie che patiscono l'aumento del prezzo del gas. Non abbiamo una ricetta magica, ma bisogna fare tante cose cominciando da un tentativo di contenere costo energia da gas. Poi l'operazione di supporto alle imprese per fare in modo che le loro bollette siano alleggerite. Sto girando l'Italia e le famiglie, gli imprenditori sono terremotati. Molti dicono: se non ci aiutate entro un mese chiudiamo. C'è un decreto aiuti, in Parlamento in questi momenti, per correre dietro l'emergenza. E per tamponarla. Bisogna avere coraggio di governare anche facendo cose impopolari

SCOSTAMENTO DI BILANCIO. COSA NE PENSA?

E' complicato. Di debiti già ne abbiamo tanti, molti ci pongono problemi perché fa paura non avere soldi per portare i processi produttivi alla fine dell'anno. So per certo che uno scostamento per aiutare le imprese potrebbe essere il danno minore, ma sarebbe l'ultima chances.

FLAX TAX "Al 23% o al 25%,

La flat tax è un percorso. Preciso al momento perché non possiamo prevedere un'aliquota unica al 15% (lo Stato deve erogare servizi). Si può fare progressivamente. Quando si mette la Flat Tax si deve fare pulizia del sistema fiscale, bisogna cambiare tutto e azzerare il magazzino fiscale. Ci sono debiti perché molti cittadini non hanno soldi per saldare".

SUSSIDI E BONUS, REDDITO DI CITTADINANZA

RDC è, così come strutturata, non raggiunge le persone che realmente ne hanno bisogno. Sono preoccupata per la bomba sociale. Stanno arrivando cartelle esattoriale e bollette alte. C'è crisi, malessere: il sussidio a chi ne ha bisogno e opportunità di lavoro ai giovani.

GIOGIA MELONI E SALVINI: VINCEREMO LE ELEZIONI. LE COSA PENSA?

Stravinceremo, ci sta. Serve coraggio in campagna elettorale di dire cose concrete non facendo ragionamenti che possano infastidire gli elettori. Per fortuna è una campagna elettorale breve, dico spesso ai colleghi di evitare di litigare. E' molto più utile fare progetti realistici: contenimento energia e lavoro".

LO SBARCO DI BERLUSCONI SU TIK TOK

Lo adoro, ma rinuncio. Non ce l'ho. Se ha un senso stare su Tik Tok sul presidente Berlusconi lo capiremo solo vivendo. E' ovvio che dobbiamo fare qualcosa per i giovani, ricordiamoci che i 18 enni voteranno anche al Senato. E' fondamentale andare a votare. L'astensionismo è insidioso. Siamo importantissimi come cittadini quando abbiamo in mano la matita e la scheda elettorale.