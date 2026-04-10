Arriva “Origini Edition”. L’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita mette al centro le produzioni DOP e IGP

Arriva “Origini Edition”. L’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita mette al centro le produzioni DOP e IGP

Arriva “Origini Edition”. L’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita mette al centro le produzioni DOP e IGP

Redazione Web

10 aprile 2026, ore 13:46

Con questo progetto, il network globale di Avolta diventa vetrina del patrimonio agroalimentare italiano. Il Ministro Lollobrigida: “Siamo una delle poche Nazioni per cui ogni piatto è un viaggio”

Valorizzare le radici dei territori e proiettare l’eccellenza italiana nel mondo attraverso la forza della rete Avolta. È il cuore del progetto “Origini Edition”, presentato oggi a Roma, nella sede di FIPE-Confcommercio. Un’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita e che mette al centro le produzioni DOP e IGP, garantendo ai Consorzi di tutela una vetrina di rilievo nelle principali direttrici del viaggio. 


LA VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA ITALIANA

Un progetto che si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della Cucina Italiana, proclamata Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO lo scorso 10 dicembre. Un riconoscimento che ha celebrato la nostra cucina non solo per le sue ricette, ma come un intero modo di vivere. E allora “Origini Edition” vuole promuovere questi valori, fatti di qualità, tracciabilità e artigianalità, che rappresentano il vantaggio competitivo dell’Italia a livello globale. Un vero e proprio percorso alla scoperta di alcune delle maggiori eccellenze, come i prodotti DOP e IGP, che arriveranno direttamente nelle mani dei viaggiatori attraverso una selezione periodica di ricette esclusive, sviluppate in stretta collaborazione con Fondazione Qualivita e i Consorzi di Tutela. 


UNA COLLEZIONE SPECIALE

Centrale torna il panino, uno dei cibi più tipici, nella sua infinita semplicità, che qui si arricchisce di pregio. Il progetto debutta infatti con una collezione esclusiva che celebra l’incontro tra il Prosciutto di Carpegna DOP, la Burrata di Andria IGP e l’olio EVO Terra di Bari DOP, simboli della maestria artigianale del Centro e del Sud Italia: nasce così “Carpegna 1463”, il nuovo panino che esalta questo incontro di sapori e territori. Una seconda ricetta valorizzerà poi il connubio tra il Capocollo di Martina Franca, la Burrata di Andria IGP e l'olio EVO Toscano IGP, mentre una terza celebrerà la Mozzarella di Gioia del Colle DOP abbinata al pesto di Basilico Genovese DOP. 


AUTOGRILL, AMBASCIATORE DEL MADE IN ITALY

L’operazione vede Autogrill - parte di Avolta, realtà globale del travel retail & FB il cui primo azionista è Edizione - consolidare il proprio ruolo di ambasciatore del Made in Italy, con il supporto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e di FIPE. “In Autogrill ci impegniamo per offrire ai viaggiatori prodotti radicati nei valori della nostra cultura” ha dichiarato Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. Autogrill offre ai consumatori un servizio su più canali (autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie e città), con più di 400 punti vendita e dando lavoro a più di 9mila persone. La valorizzazione della tipicità è centrale e passa attraverso collaborazioni strategiche con partner nazionali e l'impiego di oltre 60 prodotti certificati (DOP, IGP, DOC, DOCG e altre denominazioni), a supporto dei sistemi produttivi regionali e degli standard di origine e qualità riconosciuti.


LOLLOBRIGIDA, LA FIDUCIA DEL CONSUMATORE È IL RICONOSCIMENTO PIÙ IMPORTANTE

Presente anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato come Avolta e Autogrill abbiano dimostrato che un percorso che ha le proprie radici nel solido presidio del mercato italiano può proiettarsi con determinazione verso i mercati globali.In un confronto con Alessandro Benetton di qualche settimana fa, ho ribadito che è la fiducia del consumatore il riconoscimento più importante per l’imprenditore che crea ricchezza” ha detto il Ministro. “L’efficacia di questa strategia” ha aggiunto “è tangibile nei risultati ottenuti nei grandi hub aeroportuali: la gestione di Aeroporti di Roma, ufficialmente riconosciuto come il miglior scalo d'Europa, ne è l’esempio emblematico e testimonia il raggiungimento di standard qualitativi senza precedenti nel settore”.

 

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