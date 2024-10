Arriva "Regionale" di Trenitalia, per un trasporto sempre più sostenibile. Da celebrare al Rebel Revolution Fest

Sostenibilità, innovazione, attenzione per le persone che si muovono in treno: sono questi i valori cardine di “Regionale”, il nuovo brand di Trenitalia che accompagna i passeggeri che si muovono nella propria città, nella propria regione. Una vera e propria rivoluzione, presentata alla Stazione di Roma Ostiense. “Regionale non è solo un nome o il colore del treno, che sarà verde, ma sta a significare lo sforzo che Trenitalia insieme con le regioni ha fatto negli anni scorsi e continuerà a fare per ammodernare la flotta” ha spiegato l’Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Corradi, ricordando che sono più di mille i treni di ultima generazione già entrati in funzione o pronti a farlo. “Ormai sul trasporto regionale non abbiamo più niente da invidiare a nessuno all'estero” ha detto ancora l’Ad, sottolineando l’attenzione all’ambiente e alla valorizzazione di comunità e territori locali.





MODERNO E SOSTENIBILE

Migliorati anche i servizi, implementando, ad esempio, lo spazio a bordo dedicato alle biciclette. Il tutto, in un’ottica sempre più intermodale, sempre più green ma anche confortevole per tutti i pendolari, gli studenti, i turisti, che sono poi il centro di tutto il lavoro. Molte anche le innovazioni tecnologiche, a partire dal concept dei treni, pensati per essere più silenziosi, con sedute più ampie, maggiore spazio per i bagagli, schermi per inviare le informazioni in tempo reale, telecamere che garantiscano più sicurezza. Sfide da cogliere per Regionale, che ogni giorno offre più di 6000 corse, raccogliendo ogni anno più di 400 milioni di passeggeri.





