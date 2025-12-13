Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia di Enit dopo il viaggio della cucina italiana in Europa

Ancora un'occasione per ricordare all'Europa e al mondo l'eccellenza della cucina italiana. Un patrimonio di tradizioni, materie prime e know how che ha da poco terminato con successo il proprio viaggio per il riconoscimento dello status di patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Ma non è stato l'unico viaggio che la nostra cucina ha compiuto nelle ultime settimane. Il Made in Italy a tavola è salito a bordo, letteralmente, del Bus Gourmet Italia per il suo itinerario in giro per le capitali europee, portando in tutta Europa le eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Una iniziativa dell'Ente nazionale italiano del turismo terminata con la tappa simbolica di Roma alla presenza del suo amministratore delegato Ivana Jelinic e della ministra del Turismo Daniela Santanché.





Il tour

L'idea era quella di valorizzare e promuovere la cucina italiana a livello internazionale. Farlo ancora una volta ma in maniera, questa volta, diversa. Un’eccellenza del Made in Italy che, con il recente riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, rafforza ulteriormente il suo ruolo strategico all’interno dell’offerta turistica nazionale. Questo il messaggio e lo scopo di Enit e Ministero del Turismo per il tour conclusosi nella capitale. Il Bus Gourmet Italia ha preso il via a Parigi lo scorso 17 novembre, proseguendo poi il suo viaggio attraverso Bruxelles, Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna. A bordo del bus bipiano i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra degustazioni di specialità regionali, percorsi panoramici e racconti legati al territorio, in un format itinerante che ha unito cucina, cultura e promozione turistica. Un tour ha coinvolto circa 430 ospiti tra rappresentanti istituzionali, operatori del settore turistico, tour operator, chef, influencer e personalità di rilievo, accolti dai migliori chef italiani per un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici del Paese.





I numeri

E se la cucina italiana non è solo tradizione ma indotto, turismo e produzione di ricchezza e lavoro, il riconoscimento Unesco e il sempre crescente amore per il Made in Italy nel mondo fanno ben sperare per il futuro. Secondo le stime delle associazioni di settore diffuse da Enit, il riconoscimento Unesco potrà determinare, nell’arco di due anni, un incremento dei flussi turistici fino all’8%, pari a circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi. Un dato che conferma come l’enogastronomia rappresenti uno degli asset identitari più forti e riconoscibili dell’Italia nel mondo. Non solo: sempre secondo i numeri diffusi dall'ente, nel 2024 il mercato mondiale della ristorazione italiana ha raggiunto un valore di 251 miliardi di euro, pari al 19% del mercato globale del settore. Nello stesso anno, i soggiorni motivati dall’interesse per il cibo e il vino hanno registrato una crescita del +176%.





"Modello unico a livello globale"

"Le nostre ricette, frutto di storia, cultura e tradizioni, sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo e rappresentano uno dei principali motivi per cui i turisti scelgono l’Italia". L'amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, nel corso della tappa conclusiva, ha sottolineato come il turismo enogastronomico sia oggi "un vero motore di sviluppo: i viaggiatori internazionali investono per scoprire le tipicità italiane, generando valore, occupazione e crescita economica per i territori". Dello stesso avviso il ministro per il Turismo Santanché: "Le nostre eccellenze gastronomiche sono autentiche espressioni dell’identità nazionale, nelle loro molteplici sfaccettature regionali e locali, e costituiscono strumenti fondamentali di promozione culturale e turistica".