Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia di Enit dopo il viaggio della cucina italiana in Europa

Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia di Enit dopo il viaggio della cucina italiana in Europa

Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia di Enit dopo il viaggio della cucina italiana in Europa Photo Credit: Ministero del Turismo

Redazione Web

13 dicembre 2025, ore 13:07

Ultima tappa del viaggio con cui l'Ente nazionale italiano per il turismo ha portato in giro per le capitali europee la cucina italiana patrimonio dell'umanità

Ancora un'occasione per ricordare all'Europa e al mondo l'eccellenza della cucina italiana. Un patrimonio di tradizioni, materie prime e know how che ha da poco terminato con successo il proprio viaggio per il riconoscimento dello status di patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Ma non è stato l'unico viaggio che la nostra cucina ha compiuto nelle ultime settimane. Il Made in Italy a tavola è salito a bordo, letteralmente, del Bus Gourmet Italia per il suo itinerario in giro per le capitali europee, portando in tutta Europa le eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Una iniziativa dell'Ente nazionale italiano del turismo terminata con la tappa simbolica di Roma alla presenza del suo amministratore delegato Ivana Jelinic e della ministra del Turismo Daniela Santanché.


Il tour

L'idea era quella di valorizzare e promuovere la cucina italiana a livello internazionale. Farlo ancora una volta ma in maniera, questa volta, diversa. Un’eccellenza del Made in Italy che, con il recente riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, rafforza ulteriormente il suo ruolo strategico all’interno dell’offerta turistica nazionale. Questo il messaggio e lo scopo di Enit e Ministero del Turismo per il tour conclusosi nella capitale. Il Bus Gourmet Italia ha preso il via a Parigi lo scorso 17 novembre, proseguendo poi il suo viaggio attraverso Bruxelles, Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna. A bordo del bus bipiano i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra degustazioni di specialità regionali, percorsi panoramici e racconti legati al territorio, in un format itinerante che ha unito cucina, cultura e promozione turistica. Un tour ha coinvolto circa 430 ospiti tra rappresentanti istituzionali, operatori del settore turistico, tour operator, chef, influencer e personalità di rilievo, accolti dai migliori chef italiani per un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici del Paese.


I numeri

E se la cucina italiana non è solo tradizione ma indotto, turismo e produzione di ricchezza e lavoro, il riconoscimento Unesco e il sempre crescente amore per il Made in Italy nel mondo fanno ben sperare per il futuro. Secondo le stime delle associazioni di settore diffuse da Enit, il riconoscimento Unesco potrà determinare, nell’arco di due anni, un incremento dei flussi turistici fino all’8%, pari a circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi. Un dato che conferma come l’enogastronomia rappresenti uno degli asset identitari più forti e riconoscibili dell’Italia nel mondo. Non solo: sempre secondo i numeri diffusi dall'ente, nel 2024 il mercato mondiale della ristorazione italiana ha raggiunto un valore di 251 miliardi di euro, pari al 19% del mercato globale del settore. Nello stesso anno, i soggiorni motivati dall’interesse per il cibo e il vino hanno registrato una crescita del +176%.


"Modello unico a livello globale"

"Le nostre ricette, frutto di storia, cultura e tradizioni, sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo e rappresentano uno dei principali motivi per cui i turisti scelgono l’Italia". L'amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, nel corso della tappa conclusiva, ha sottolineato come il turismo enogastronomico sia oggi "un vero motore di sviluppo: i viaggiatori internazionali investono per scoprire le tipicità italiane, generando valore, occupazione e crescita economica per i territori". Dello stesso avviso il ministro per il Turismo Santanché: "Le nostre eccellenze gastronomiche sono autentiche espressioni dell’identità nazionale, nelle loro molteplici sfaccettature regionali e locali, e costituiscono strumenti fondamentali di promozione culturale e turistica".

Argomenti

Bus Gourmet Italia
Cucina italiana
Enit
Italia
Unesco

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

    Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

  • Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

    Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

  • Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina

    Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina

  • Europa League. la Roma batte il Celtic; e il Bologna vince contro il Celta. In Conference la Fiorentina ritrova la vittoria

    Europa League. la Roma batte il Celtic; e il Bologna vince contro il Celta. In Conference la Fiorentina ritrova la vittoria

  • RTL 102.5 è radio ufficiale di Gorizia Live – il concerto

    RTL 102.5 è radio ufficiale di Gorizia Live – il concerto

  • RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DI MASTERCHEF ITALIA I GIUDICI DI MASTERCHEF ITALIA A RTL 102.5: “SARÀ UN’EDIZIONE RICCA DI SORPRESE, CON CONCORRENTI MOLTO PREPARATI E TANTE NOVITÀ” RTL 102.5 REGALA AI SUOI ASCOLTATORI UN GREMBIULE UFFICIALE DI MA

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Masterchef Italia 2025

  • Truffa per 30 milioni di euro all' Opera di Santa Maria in Fiore, nove fermi in varie città, un ricercato

    Truffa per 30 milioni di euro all' Opera di Santa Maria in Fiore, nove fermi in varie città, un ricercato

  • RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata di Natale di Non Stop News

    RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata di Natale di Non Stop News

  • Non vuole riconoscere il figlio, lei gli spara alle gambe

    Non vuole riconoscere il figlio, lei gli spara alle gambe

Immersi in Monet: a Milano un’esperienza d’arte digitale dedicata al pittore

Immersi in Monet: a Milano un’esperienza d’arte digitale dedicata al pittore

Oltre 300 capolavori presentati in “Claude Monet: The immersive experience"

È ancora in fuga Taulant Toma, il 41enne albanese che è evaso domenica dal carcere milanese di Opera.

È ancora in fuga Taulant Toma, il 41enne albanese che è evaso domenica dal carcere milanese di Opera.

Emergono nuovi particolari sulla fuga di quest’uomo, soprannominato il mago, è alla sua quarta evasione

Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

L’artista concettuale, fotografo, filosofo e teorico dell’arte, lascia un’eredità che ha cambiato il rapporto tra immagine, pubblico e creatività. Le sue opere esposte in tutto il mondo