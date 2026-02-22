Arte e musica salutano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in una notte magica

Arte e musica salutano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in una notte magica

Arte e musica salutano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in una notte magica Photo Credit: ANSA/MassimoSestini/PoliziadiStato

Tommaso Angelini

22 febbraio 2026, ore 23:37

All’Arena di verona show tra lirica e pop con Bolle, Fresu e Achille Lauro. Passaggio di consegne ai Giochi 2030 e spegnimento del braciere olimpico

L’ultima notte olimpica non è stata soltanto una cerimonia di chiusura, ma un racconto collettivo messo in scena in uno dei luoghi più simbolici d’Italia. Per la prima volta un monumento patrimonio dell’umanità ha ospitato l’epilogo dei Giochi: l’Arena di Verona si è trasformata in un teatro a cielo aperto dove sport, arte e identità nazionale si sono fusi in uno spettacolo di oltre due ore.

LO SPETTACOLO E LA SCENOGRAFIA

L’anfiteatro romano, cuore pulsante della lirica italiana, è stato reinterpretato con un allestimento tecnologico e sostenibile: migliaia di punti luce a led, strutture lignee, un ascensore scenico capace di far emergere artisti e simboli dal sottosuolo. L’idea creativa, sviluppata da Filmmaster sotto la direzione artistica di Alfredo Accatino, ha puntato su un viaggio visivo attraverso i paesaggi italiani: dalle cime innevate delle Alpi alle atmosfere marine, fino alla suggestione della laguna veneziana. Ad aprire la serata è stato un omaggio al melodramma, linguaggio universale che proprio qui ha trovato una delle sue capitali. Un personaggio iconico come Rigoletto è riemerso simbolicamente dal cuore dell’Arena, accompagnando il pubblico in un percorso tra arie celebri e inserti sinfonici. Accanto a lui la presenza luminosa di Benedetta Porcaroli, mentre le coreografie contemporanee dialogavano con le immagini fotografiche dedicate ai volti dell’Italia.

MUSICA, DANZA E SIMBOLI

Uno dei momenti più intensi è arrivato con l’ingresso della bandiera tricolore e dei medagliati azzurri. Il “Canto degli Italiani” è stato introdotto dalla tromba inconfondibile di Paolo Fresu, che ha regalato un tocco sospeso e solenne all’inno. Poco dopo ha fatto il suo ingresso la Fiamma Olimpica, custodita in un’ampolla di vetro soffiato realizzata dal maestro muranese Lino Tagliapietra, portata da quattro protagonisti storici del fondo azzurro. Il culmine artistico della serata è coinciso con l’apparizione di Roberto Bolle, emerso dal centro della scena per interpretare “Water Cycle”, una coreografia ispirata al ciclo dell’acqua. Il cerchio scenico si è trasformato in sole, mentre due gondole evocavano Venezia e la voce di Joan Thiele accompagnava l’atmosfera con una versione intima di “Il mondo”. È stata la rappresentazione della “bellezza in movimento”, filo conduttore dell’intero evento.

LA SFILATA DEGLI ATLETI

La sfilata degli sportivi ha celebrato i volti che hanno segnato Milano-Cortina 2026. Portabandiera dell’Italia due campioni simbolo: Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi, accolti da un’ovazione. L’omaggio si è esteso anche ai 18 mila volontari che hanno reso possibile l’evento, rappresentati idealmente da Mario Gargiulo, testimone di un’Olimpiade lontana nel tempo come Cortina 1956. Nel parterre istituzionale, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del CONI Giovanni Malagò e la presidente del CIO Kirsty Coventry, che ha sottolineato come l’edizione italiana abbia fissato un nuovo standard per i Giochi diffusi sul territorio.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il momento protocollare del passaggio della bandiera ai rappresentanti delle Alpi francesi, sede dei Giochi 2030, è stato accompagnato dalle note della Marsigliese. Un gesto solenne che ha segnato il passaggio di testimone, prima delle parole di ringraziamento e della dichiarazione ufficiale di chiusura.

IL GRAN FINALE ALL'INSEGNA DELLA MUSICA

Quando il braciere si è spento in contemporanea tra Verona, Milano e Cortina, sulle note della pianista Gloria Campaner, sembrava che tutto fosse concluso. Ma l’Arena aveva ancora un ultimo sussulto. L’arrivo di Achille Lauro ha acceso il pubblico sulle note di “Incoscienti giovani”, con giochi di luce che trasformavano l’anfiteatro in una gigantesca installazione luminosa. Le immagini della Fontana di Trevi scorrevano sullo sfondo, mentre migliaia di spettatori cantavano all’unisono. Infine, come in una fiaba teatrale, Rigoletto è tornato per un ultimo saluto, rientrando simbolicamente nel “labirinto” sotterraneo dell’Arena, tra costumi e scenografie custodite da secoli. Con quel gesto si è chiuso il sipario su Milano-Cortina 2026: un’Olimpiade che ha unito sport e cultura, tradizione e innovazione, lasciando nell’aria l’eco di una promessa mantenuta.

Argomenti

#casartl1025
cerimonia
chiusura
cortina
milano
olimpiadi

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Olimpiadi Milano-Cortina, Doppietta storica nello ski cross e bronzo di Giovannini

    Olimpiadi Milano-Cortina, Doppietta storica nello ski cross e bronzo di Giovannini

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per l'Italia nella staffetta mista maschile

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per l'Italia nella staffetta mista maschile

  • Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

    Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

  • Donald Trump lancia il Board of Peace tra Iran, Gaza e nuovi equilibri diplomatici globali

    Donald Trump lancia il Board of Peace tra Iran, Gaza e nuovi equilibri diplomatici globali

  • Stati Uniti-Iran, cresce la tensione nel Golfo Persico: forze militari schierate e diplomazia al bivio decisivo

    Stati Uniti-Iran, cresce la tensione nel Golfo Persico: forze militari schierate e diplomazia al bivio decisivo

  • Olimpiadi Milano-Cortina, giornata senza medaglie per l'Italia Team

    Olimpiadi Milano-Cortina, giornata senza medaglie per l'Italia Team

  • Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

    Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

  • Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

    Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

  • Olimpiadi Milano-Cortina, Italia tra rimpianti e segnali positivi: short track in finale, Vittozzi quinta nel biathlon

    Olimpiadi Milano-Cortina, Italia tra rimpianti e segnali positivi: short track in finale, Vittozzi quinta nel biathlon

  • Olimpiadi Milano-Cortina, Moioli di bronzo, curling da applausi e fondo in crescita: l’Italia protagonista tra ghiaccio e neve

    Olimpiadi Milano-Cortina, Moioli di bronzo, curling da applausi e fondo in crescita: l’Italia protagonista tra ghiaccio e neve

Dal nuovo Muccino all’horror di Sam Raimi: tutte le novità al cinema da oggi, 29 gennaio

Dal nuovo Muccino all’horror di Sam Raimi: tutte le novità al cinema da oggi, 29 gennaio

Arriva nelle sale anche L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho che dopo Cannes guarda con speranza agli Oscar

Sanremo 2026. Super ospite della prima serata del festival, Tiziano Ferro

Sanremo 2026. Super ospite della prima serata del festival, Tiziano Ferro

L’ha annunciato il direttore artistico, Carlo Conti. Un ritorno, sul palco della kermesse, del cantautore di Latina

Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026

Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026

Trenta artisti in gara, super ospiti e tanto fermento. Parte il conto alla rovescia per la prima puntata