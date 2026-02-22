Arte e musica salutano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in una notte magica

L’ultima notte olimpica non è stata soltanto una cerimonia di chiusura, ma un racconto collettivo messo in scena in uno dei luoghi più simbolici d’Italia. Per la prima volta un monumento patrimonio dell’umanità ha ospitato l’epilogo dei Giochi: l’Arena di Verona si è trasformata in un teatro a cielo aperto dove sport, arte e identità nazionale si sono fusi in uno spettacolo di oltre due ore.

LO SPETTACOLO E LA SCENOGRAFIA

L’anfiteatro romano, cuore pulsante della lirica italiana, è stato reinterpretato con un allestimento tecnologico e sostenibile: migliaia di punti luce a led, strutture lignee, un ascensore scenico capace di far emergere artisti e simboli dal sottosuolo. L’idea creativa, sviluppata da Filmmaster sotto la direzione artistica di Alfredo Accatino, ha puntato su un viaggio visivo attraverso i paesaggi italiani: dalle cime innevate delle Alpi alle atmosfere marine, fino alla suggestione della laguna veneziana. Ad aprire la serata è stato un omaggio al melodramma, linguaggio universale che proprio qui ha trovato una delle sue capitali. Un personaggio iconico come Rigoletto è riemerso simbolicamente dal cuore dell’Arena, accompagnando il pubblico in un percorso tra arie celebri e inserti sinfonici. Accanto a lui la presenza luminosa di Benedetta Porcaroli, mentre le coreografie contemporanee dialogavano con le immagini fotografiche dedicate ai volti dell’Italia.

MUSICA, DANZA E SIMBOLI

Uno dei momenti più intensi è arrivato con l’ingresso della bandiera tricolore e dei medagliati azzurri. Il “Canto degli Italiani” è stato introdotto dalla tromba inconfondibile di Paolo Fresu, che ha regalato un tocco sospeso e solenne all’inno. Poco dopo ha fatto il suo ingresso la Fiamma Olimpica, custodita in un’ampolla di vetro soffiato realizzata dal maestro muranese Lino Tagliapietra, portata da quattro protagonisti storici del fondo azzurro. Il culmine artistico della serata è coinciso con l’apparizione di Roberto Bolle, emerso dal centro della scena per interpretare “Water Cycle”, una coreografia ispirata al ciclo dell’acqua. Il cerchio scenico si è trasformato in sole, mentre due gondole evocavano Venezia e la voce di Joan Thiele accompagnava l’atmosfera con una versione intima di “Il mondo”. È stata la rappresentazione della “bellezza in movimento”, filo conduttore dell’intero evento.