Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio
05 aprile 2026, ore 12:00 , agg. alle 17:06
Un'immagine spettacolare, scattata dal comandante della missione, Reid Wiseman. Grande la gioia dei 4 astronauti, tra giornate fatte di esercizio fisico e test
Nell'immensità dello spazio, tra stelle e pianeti, la protagonista è ancora lei, la Terra. Sembra quasi sospesa, silenziosa e pacifica, nell'ultima foto pubblicata dalla Nasa. A scattarla, il comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, lo scorso 2 aprile. Tra il bianco delle nuvole e l'azzurro dell'oceano, le immagini restituiscono un globo che si staglia nell'oscurità, colpito dai raggi del sole. "Siamo noi, tutti insieme, mentre guardiamo gli astronauti in viaggio verso la Luna, per tutta l'umanità" ha scritto il profilo ufficiale dell'ente per le attività spaziali.
SUPERATI I 2 TERZI DEL VIAGGIOIntanto prosegue il viaggio dei quattro astronauti, con l'equipaggio composto, oltre a Wiseman, da Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen. La navetta Orion ha raggiunto, nelle scorse ore, i due terzi del suo viaggio verso la Luna. "Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti hanno esaminato i piani per lo studio della Luna in vista del prossimo sorvolo lunare e, al momento, si stanno esercitando nel controllo manuale del veicolo spaziale" si legge in un post pubblicato su X dalla Nasa. E guardare fuori dal finestrino è stata la prima cosa hanno fatto: "Abbiamo avuto tutti un'espressione di gioia... ora possiamo vedere la Luna dal portello di attracco. È uno spettacolo meraviglioso" ha detto Koch.
LA QUOTIDIANITÀ DELL'EQUIPAGGIOE scorrono veloci le giornate dell'equipaggio, tra l'esercizio fisico nella piccola palestra della navetta, test e esperimenti. Poi il relax, a tavola, con pasti progettati per supportare le prestazioni degli astronauti, ma anche per garantire una conservazione sicura, che sia rapida ma eviti al tempo stesso scarti e briciole. A bordo non ci sono alimenti freschi, perché la capsula non dispone di sistemi di refrigerazione. C'è però un menù fisso, tutt'altro che scarno. Sono 189 i prodotti disponibili a bordo, tra cui biscotti e caffè, maccheroni al formaggio e macedonia.
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