Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

Redazione Web

04 ottobre 2025, ore 17:00

La presidente della Commissione Europea Von der Leyen invoca un aumento della pressione su Putin per portare il Cremlino al tavolo delle trattative

"Ci sono stati due gli attacchi russi con droni, mirati e deliberati, contro treni passeggeri a Shostka, nella regione di Sumy. Non uno, ma due attacchi uno dopo l'altro. Una delle tattiche russe più barbare, il cosiddetto "doppio colpo", con il secondo attacco che colpisce i soccorritori e le persone in fase di evacuazione". E’ quanto ha riferito questa mattina il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Dura la reazione  di Zelensly. “'I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti", ha scritto il presidente ucraino sui social postando il video di un convoglio passeggeri in fiamme e parlando di decine di feriti.


Ursula von der Leyen, scene scioccanti

"L'Unione Europea è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili. L'Ue e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché non accetterà finalmente una pace giusta e duratura". E’ quanto ha dichiarato sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, dopo l'attacco con droni  contro treni passeggeri in Ucraina. 

