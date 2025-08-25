Avaria per una nave da crociera al largo di Ponza, ora il problema è risolto: ripresa la navigazione

SI RIPARTE

Il problema è stato risolto, almeno parzialmente, la nave è ripartita e attualmente è in navigazione verso Napoli. Da questa mattina la MSC Word Europa era ferma nel Mar Tirreno, otto miglia nautiche al largo di Ponza. C’era una avaria elettrica ai motori. I generatori di emergenza hanno comunque garantito il funzionamento dei servizi essenziali a bordo.

L'INTERVENTO DEI TECNICI

Una motovedetta della Guardia Costiera ha accompagnato e fatto trasbordare alcuni tecnici, che si sono messi al lavoro e hanno ripristinato almeno parzialmente il sistema di propulsione. Maggiori accertamenti verranno effettuati all’arrivo a Napoli, naturalmente in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

PRONTI I RIMORCHIATORI

Per precauzione due rimorchiatori erano stati allertati e (uno da Napoli, l’altro da Gioia Tauro) si stavano portando in zona. Per trainare la MSC Word Europa fino a Napoli ci sarebbero volute almeno otto o nove ore. Con la ripresa del sistema di propulsione, sia pur a scartamento ridotto, i tempi saranno più brevi

NAVIGAZIONE DA GENOVA A NAPOLI

A bordo ci sono 8585 persone, nel dettaglio 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio. La nave da crociera era in servizio da Genova a Napoli. A bordo la situazione è sempre rimasta tranquilla, diversi video postati sui social mostrano alcuni passeggeri mentre prendono il sole in piscina.



