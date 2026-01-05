Avatar - Fuoco e cenere supera il miliardo in tutto il mondo. In Italia oltre i 20 milioni

Mentre in Italia festeggiamo il successo clamoroso di Checco Zalone, nel mondo al box office si impone "Avatar - Fuoco e Cenere". James Cameron, con la consueta calma da imperatore galattico, continua a crescere e a raggiungere numeri che i blockbuster di oggi faticano a superare.

Il kolossal ha già varcato la soglia psicologica del miliardo di dollari in appena 18 giorni, e mentre leggete queste righe sta probabilmente contando le monete per arrivare a 1,1 miliardi.

AVATAR, NUMERI DA CAPOGIRO

Negli Stati Uniti, il film ha incassato altri 40 milioni nell’ultimo weekend, portando il totale a 306 milioni in 17 giorni: numeri che, presi singolarmente, farebbero girare la testa a chiunque. La tenuta è più che dignitosa (-36%), con una media per sala che resta sopra i diecimila dollari, segno che il pubblico continua a entrare, sedersi e lasciarsi ipnotizzare da fiamme e cenere. Fuori dai confini americani, Cameron gioca come sempre in casa. La Cina risponde bene con oltre 138 milioni, la Francia segue con 81, mentre Germania e Corea completano il quadro con 64 e 44 milioni. È il solito scacchiere globale di Avatar, dove ogni pedina contribuisce a una strategia di lungo periodo.

Il vero confronto, però, non è con gli altri film in sala, ma con i precedenti capitoli della saga: Fuoco e Cenere è indietro rispetto ai predecessori, ma la storia insegna che Cameron non corre i cento metri, corre la maratona. Il successo degli Avatar si giudica dalla resistenza e dalla tenuta sul lungo periodo. E la strada, al momento, è sgombra. Non ci sono uscite imminenti in grado di sottrarre lo scettro al regista canadese, e questo potrebbe consentire al film di allungare ulteriormente la sua corsa. Gli analisti scommettono su un traguardo finale tra 1,5 e 1,8 miliardi di dollari: previsioni prudenti, perché con Cameron l’unica certezza è che ama smentire le previsioni, possibilmente verso l’alto.

ZALONE RALLENTA AVATAR

In Italia, però, la storia cambia leggermente tono. Qui Pandora deve fare i conti con un avversario ben più terreno: Checco Zalone. Il fenomeno comico nazionale ha azzoppato in parte il cammino di Avatar – Fuoco e Cenere, che comunque ha già superato i 20 milioni di euro e potrebbe chiudere tra i 25 e i 28 milioni. Un risultato notevole, anche se in calo di oltre 15 milioni rispetto a La via dell’Acqua del 2022 (45 milioni di euro). Segno che, sotto il cielo tricolore, la risata resta un bisogno primario.





ZALONE E CAMERON, DUE VITTORIO AL BOX OFFICE

Alla fine, il quadro è chiaro: Cameron domina il mondo, Zalone conquista l’Italia. Due reami diversi, due pubblici diversi, due modi opposti di intendere lo spettacolo. E forse è proprio questo il bello del cinema oggi: poter scegliere, nello stesso weekend, se volare su Pandora o restare con i piedi per terra, ridendo di noi stessi.



