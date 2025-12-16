Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

16 dicembre 2025, ore 10:00

E' accaduto in provincia di Brescia. L'agguato è avvenuto nel parcheggio del Bar Bellavista, che è di proprietà della moglie della vittima. L'aggressore ha 32 anni e un passato turbolento

AGGUATO DAVANTI AL BAR

Sull’asfalto c’è una grossa macchia di sangue; è nel parcheggio, proprio davanti alla grande vetrata del Bar Bellavista. Siamo a Sarezzo, in bassa Valtrompia, provincia di Brescia. Nella notte gli agenti della Scientifica, nelle loro tute bianche, hanno fatto tutti i rilievi del caso. La dinamica dei fatti sembra piuttosto chiara: ieri sera il cinquantacinquenne Andei Zakabluk, cittadino italiano di origine ucraina, è stato accoltellato davanti al locale di proprietà della moglie dove lui lavorava come barista.

HA PERSO TROPPO SANGUE

Le sue condizioni sono parse subito molto gravi, secondo quanto riferito è stato colpito alla gamba ed è stata recisa l’arteria femorale; l’uomo è stato portato in ospedale a Gardone Val Trompia, dove hanno cercato di salvarlo, ma non c’era più nulla da fare: aveva perso troppo sangue, è morto poco dopo il suo arrivo in Pronto Soccorso.

REO CONFESSO

Negli stessi minuti Artenie Pirau, moldavo di 32 anni, si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Villa Carcina e ha confessato il delitto. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Il coltello – ancora insanguinato- è stato trovato in un cassonetto della spazzatura, non lontano dal bar. Ora si indaga per comprendere il movente; secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, in passato il moldavo aveva avuto alcuni screzi all’interno del bar e per questo era stato denunciato.


Argomenti

barista
Brescia
delitto
moldavo
omicidio
Sarezzo

