Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata. L'ipotesi è che stesse facendo urbex Photo Credit: Ansa / Claudio Lattanzio

Tragedia nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un diciannovenne è morto cadendo dal tetto di uno stabilimento dismesso dal 1971, quello dell'Italcementi. A cedere sarebbe stato il lucernario, facendo precipitare il giovane da un'altezza di cinque metri. Un impatto fatale. Il ragazzo, originario di Casnigo, si sarebbe introdotto nell'area intorno all'una, insieme ad un amico. Un coetaneo, che è rimasto ferito lievemente. Sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi, che l'hanno portato via in codice verde.





URBEX

Le indagini sono ancora in corso ma la dinamica sembra del tutto accidentale. Secondo quanto ricostruito fin qui, i ragazzi stavano praticando urbex, ovvero l'attività di esplorazione urbana in luoghi abbandonati. Una tendenza in crescita tra gli utenti del web, che spesso riprendono con dei video i posti che scoprono, prima di pubblicarli sui social. Il corpo della vittima è stato già restituito alla famiglia.