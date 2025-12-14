Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata. L'ipotesi è che stesse facendo urbex

Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata. L'ipotesi è che stesse facendo urbex

Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata. L'ipotesi è che stesse facendo urbex Photo Credit: Ansa / Claudio Lattanzio

Redazione Web

14 dicembre 2025, ore 12:00

A cedere sarebbe stato il lucernario, facendo cadere il giovane da un'altezza di cinque metri. Ferito anche un coetaneo, che ha dato l'allarme

Tragedia nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un diciannovenne è morto cadendo dal tetto di uno stabilimento dismesso dal 1971, quello dell'Italcementi. A cedere sarebbe stato il lucernario, facendo precipitare il giovane da un'altezza di cinque metri. Un impatto fatale. Il ragazzo, originario di Casnigo, si sarebbe introdotto nell'area intorno all'una, insieme ad un amico. Un coetaneo, che è rimasto ferito lievemente. Sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi, che l'hanno portato via in codice verde. 


URBEX

Le indagini sono ancora in corso ma la dinamica sembra del tutto accidentale. Secondo quanto ricostruito fin qui, i ragazzi stavano praticando urbex, ovvero l'attività di esplorazione urbana in luoghi abbandonati. Una tendenza in crescita tra gli utenti del web, che spesso riprendono con dei video i posti che scoprono, prima di pubblicarli sui social. Il corpo della vittima è stato già restituito alla famiglia.

Argomenti

Alzano Lombardo
Bergamo
urbex

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Sparatoria alla Brown University, due studenti uccisi e nove feriti mentre prosegue la caccia al killer

    Sparatoria alla Brown University, due studenti uccisi e nove feriti mentre prosegue la caccia al killer

  • Serie A, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1

    Serie A, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1

  • Il mondo ha bisogno di poter continuare a sperare, così Papa Leone

    Il mondo ha bisogno di poter continuare a sperare, così Papa Leone

  • Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia di Enit dopo il viaggio della cucina italiana in Europa

    Arrivato a Roma il Bus Gourmet Italia di Enit dopo il viaggio della cucina italiana in Europa

  • Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

    Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

  • Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

    Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

  • Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina

    Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina

  • Europa League. la Roma batte il Celtic; e il Bologna vince contro il Celta. In Conference la Fiorentina ritrova la vittoria

    Europa League. la Roma batte il Celtic; e il Bologna vince contro il Celta. In Conference la Fiorentina ritrova la vittoria

  • RTL 102.5 è radio ufficiale di Gorizia Live – il concerto

    RTL 102.5 è radio ufficiale di Gorizia Live – il concerto

Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

Nel provvedimento si ipotizza la “lesione del diritto alla vita di relazione” e "nuove condotte genitoriali inadeguate"

Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

È accaduto ieri sera, nel quartiere Monteverde. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi è che tra lui e l'amico ci sia stata una lite

Non fu legittima difesa, condannato in appello il giolliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo

Non fu legittima difesa, condannato in appello il giolliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo

Mario Roggero dovrà scontare una condanna a 14 anni e 10 mesi di carcere, emessa dalla corte di appello di Torino, in primo grado era stato condannato a 17 anni