Black out a Cannes a poche ore dalla cerimonia di chiusura del Festival del Cinema

Cannes al buio. A poche ore dalla cerimonia di chiusura del Festival del Cinema, la cittadina della costa azzurra e luoghi limitrofi come Antibes sono rimasti senza corrente. Il black out ha reso inaccessibili per ore negozi, ristoranti e gli stessi hotel affollati di turisti. Molta la polizia schierata in strada, soprattutto agli incroci per via dei semafori spenti e il traffico in tilt, problemi anche sulla rete telefonica, senza luce 160mila abitazioni. Disagi per il traffico ferroviario. Ora l'emergenza sta rientrando. Il Palais du festival ha un generatore elettrico autonomo ma non servirà per la cerimonia per la Palma d'oro. E’ in corso il ripristino della fornitura di energia. Le proiezioni che erano state interrotte stanno andando avanti, nel rispetto del programma. All’origine del black out vi sarebbero due atti dolosi: un incendio nella notte a una cabina di alta tensione e un pilone elettrico tagliato nelle vicinanze del lago di Saint-Cassien. Intanto, si è appreso, per quanto riguarda il Festival che l'Italia sarebbe rimasta fuori dal palmares.





Confermato l’atto doloso

La procura di Grasse ha confermato che il blackout che si è verificato oggi a Cannes e nella regione delle Alpi marittime è stato "un atto doloso", con una sottostazione elettrica e un traliccio dell'alta tensione vandalizzati nella notte nell'area intorno alla città francese. In seguito al sabotaggio a Villeneuve-Loubet, è stato precisato, la linea elettrica è stata disattivata per consentire i lavori, causando indirettamente un'interruzione massiccia di corrente.