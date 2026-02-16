Box Office: Cime Tempestose domina il weekend e debutta con 82 milioni nel mondo

Mario Vai

16 febbraio 2026, ore 09:30

Forte anche dell’effetto San Valentino, il film diretto da Emerald Fennell debutta in Italia con 3,6 milioni di euro, superando le previsioni degli analisti

A costo di sembrare ripetitivi, anche questa settimana la fotografia che emerge dai dati Cinetel relativi al fine settimana appena concluso restituisce l’immagine di un mercato cinematografico in ottima salute.

Non solo i numeri risultano ancora nettamente superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (come sta accadendo ormai dall’inizio del 2026) ma superano anche i livelli del 2019, cioè dell’era pre-pandemia. Dal 12 al 15 febbraio sono stati incassati 9,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,2 milioni di spettatori.

La vera gallina dalle uova d’oro del weekend è stata, come prevedibile, Cime Tempestose, la pellicola interpretata da Margot Robbie e Jacob Elordi, che ha trainato in modo decisivo i risultati del fine settimana.

CIME TEMPESTOSE APRE MOLTO BENE

Forte anche dell’effetto San Valentino, il film diretto da Emerald Fennell debutta in Italia con 3,6 milioni di euro, superando le previsioni degli analisti.

Oltreoceano, Cime Tempestose esordisce con 34,8 milioni di dollari: un risultato buono, ma leggermente al di sotto delle stime più ottimistiche della vigilia. È plausibile che, al termine del lungo weekend americano, il film si attesti intorno ai 40 milioni.

A livello globale, l’incasso ha già raggiunto quota 82 milioni di dollari e, considerando un budget di circa 80 milioni, per la pellicola prodotta e distribuita da Warner Bros. dovrebbe essere semplice generare margini significativi e centrare pienamente il punto di pareggio.

GLI ALTRI TITOLI IN TOP TEN

Nel frattempo, prosegue in Italia l’ottimo momento del cinema nazionale. Gabriele Muccino festeggia con Le cose non dette, che grazie agli oltre 900 mila euro incassati nell’ultimo fine settimana, ha ufficialmente superato Gli anni più belli. Il totale si attesta ora intorno ai 5,7 milioni di euro.

Buona tenuta anche per la commedia gialla con Lillo e Christian De Sica, Agata Christian - Delitto sulle nevi, che aggiunge altri 852 mila euro per un incasso complessivo di 2,6 milioni. L’idea sarebbe quella di trasformare il film in un franchise con nuovi capitoli e gli stessi personaggi: alla luce dei risultati, l’ipotesi appare tutt’altro che remota.

Può dirsi soddisfatto anche Antonio Albanese che, con Lavoreremo da grandi, raggiunge un incasso complessivo di 1,4 milioni di euro. Pur registrando una lieve flessione rispetto alla settimana precedente, il film continua a dimostrare una buona tenuta e a mantenere una discreta vitalità al botteghino.

Supera i 7 milioni di euro, invece, La Grazia di Paolo Sorrentino. Sebbene sembri ormai difficile raggiungere i 7,6 milioni di Parthenope, il risultato può comunque essere considerato un grande successo per il regista partenopeo.

Nel frattempo, continua, clamorosamente, la corsa di Checco Zalone, che con Buen Camino supera quota 76,1 milioni di euro.


