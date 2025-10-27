Box office, fine settimana in lieve crescita: Milani convince in Italia, l’anime “Chainsaw Man” guida negli USA

Sia in Italia che negli Stati Uniti il fine settimana dal 23 al 26 ottobre ha mostrato segnali di ripresa, con incassi in moderato aumento rispetto alla settimana precedente.

Un trend positivo ma ancora lontano dai livelli di ottobre 2024, quando le uscite di richiamo avevano garantito cifre ben più robuste.

Nel nostro Paese a spuntarla è stato Riccardo Milani con La vita va così, mentre oltreoceano la vittoria è andata a Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze, ennesima conferma del momento favorevole che l’animazione giapponese sta attraversando in questo 2025.

MILANI GUIDA IL WEEKEND ITALIANO

Come prevedibile, La vita va così di Riccardo Milani ha esordito al primo posto con 1.561.653 euro, per un totale di 1.606.299 euro includendo le anteprime.

Un risultato solido, non distante dall’avvio di Un mondo a parte, che nel marzo 2024 aveva debuttato con 1,8 milioni per poi chiudere oltre quota 7.

Se il nuovo film dovesse mantenere un andamento analogo, gli analisti prevedono un incasso complessivo intorno ai 6 milioni, cifra che confermerebbe la continuità del regista nel rapporto con il pubblico. Nel complesso, il weekend ha registrato un incasso di 5.682.091 euro (777.129 spettatori), in crescita del 39% rispetto alla settimana precedente ma in calo del 32,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le uscite di Venom – The Last Dance e Parthenope avevano spinto il mercato oltre gli 8,4 milioni.

Alle spalle del film di Milani si è piazzato Springsteen: Liberami dal nulla, che ha debuttato con 636.366 euro. Il biopic dedicato al boss conferma l’interesse del pubblico per il genere musicale, in linea con i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni da titoli dedicati a Bob Dylan, Amy Winehouse e Elvis Presley.

Terzo posto per Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze, che ha raccolto 542.076 euro. L’anime giapponese, distribuito da Eagle Pictures, prosegue la scia positiva del genere, sempre più capace di intercettare un pubblico oltre la cerchia degli appassionati. In quarta posizione Bugonia di Yorgos Lanthimos, arriva a 494.533 euro, segno di un interesse stabile per il regista greco.

“CHAINSAW MAN” CONQUISTA IL PUBBLICO AMERICANO

È ancora una volta l’animazione giapponese a dominare il botteghino nordamericano: Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze, ha debuttato con 17,2 milioni di dollari, di cui ltre il 60% è arrivato dai formati premium (IMAX, Dolby, 4DX), con IMAX che da solo ha generato 3,3 milioni.

A livello globale, il film ha già superato i 108 milioni di dollari, sostenuto da un lancio anticipato in Asia e da una campagna di marketing mirata al pubblico dell’animazione.

Il risultato conferma la centralità crescente del genere anime nel mercato internazionale, dopo il successo di Demon Slayer lo scorso mese. Al secondo posto si posiziona Black Phone 2, che nel suo secondo fine settimana incassa 13 milioni di dollari, in calo del 52,4%. Il titolo Blumhouse raggiunge così i 49 milioni complessivi negli Stati Uniti e 80 milioni a livello globale, mostrando una buona tenuta nel periodo pre-Halloween, tradizionalmente favorevole all’horror.

La performance si allinea a quella del primo film, uscito nel 2021, che aveva chiuso la sua corsa domestica a 90 milioni di dollari.





Con l’avvicinarsi di novembre, le prospettive per il mercato cinematografico restano prudentemente ottimistiche.

L’arrivo di titoli più forti sul piano commerciale e il progressivo consolidarsi delle uscite italiane potrebbero riportare i volumi complessivi su livelli più competitivi, in attesa delle produzioni natalizie che, come di consueto, rappresenteranno il vero banco di prova per la stagione.



