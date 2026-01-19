Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio Photo Credit: Medusa Film - Indiana Production - MZL

Checco Zalone travolge ancora una volta il botteghino con Buen Camino abbatte il muro dei 70 milioni di euro.

Accanto a questo exploit, Paolo Sorrentino firma con La Grazia il miglior debutto della sua carriera: un esordio forte, atteso e tutt’altro che scontato.

Due film che rappresentano le due facce della stessa medaglia: quella di un cinema italiano vivo e vitale, capace di intercettare pubblici diversi e di farlo senza smarrire la propria identità.

CHECCO ZALONE BATTE TUTTI I RECORD

Nel corso del fine settimana 16-19 gennaio 2026, nel nostro paese, sono stati incassati 10,6 milioni di euro, con 1,3 milioni di spettatori. Un risultato in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In testa alla classifica resta saldamente Buen Camino, che conferma una tenuta eccezionale anche dopo il periodo delle festività. Il film incassa nel fine settimana 3.580.565 euro, registrando un calo di appena il 37% rispetto allo scorso fine settimana. Il totale dal giorno di Natale raggiunge così la cifra record di 70.183.458 euro.

Superato anche Avatar del 2009, che da diciassette anni deteneva il primato nella classifica italiana. Gli spettatori del film diretto da Gennaro Nunziante sono 8.736.227, resta quindi un solo traguardo simbolico, il confronto con Quo vado?, che aveva chiuso a 9.368.154 presenze.

SORRENTINO PARTE FORTE CON LA GRAZIA

Accanto al dominio di Zalone, trova spazio anche l’ottimo debutto de La Grazia di Paolo Sorrentino, che rispetta e supera le attese. Il film esordisce con 2.307.865 euro nel primo fine settimana e sale a 2.610.695 euro includendo le anteprime tra Natale e Capodanno.

Un risultato che migliora nettamente quello di Parthenope, fermo a poco meno di 1,9 milioni al debutto e poi arrivato a 7,6 milioni complessivi, finora il maggiore incasso del regista. I dati iniziali suggeriscono che La Grazia abbia le carte in regola per superarlo.

GLI ALTRI FILM IN TOP TEN

Alle spalle dei primi due titoli, la classifica prosegue con Avatar – Fuoco e cenere, che si piazza al terzo posto incassando 702.302 euro nel suo quinto fine settimana, per un totale complessivo di 24.733.130 euro. Un risultato di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo la forte concorrenza di Zalone che la pellicola di Cameron ha subito durante le festività.

Quarta posizione per Prendiamoci una pausa, che debutta con 673.948 euro, mentre tiene bene Norimberga, quinto con 572.455 euro, portando il totale a 7.864.743 euro. Un risultato leader tra i mercati stranieri dove è stato distribuito il film con Russel Crowe e Rami Malek.



