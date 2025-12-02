Buen Camino, Checco Zalone: trama e immagini del film in uscita a Natale

Mario Vai

02 dicembre 2025, ore 12:00

In cabina di regia torna Gennaro Nunziante, già regista di tutti i film dell’attore pugliese prima di Tolo Tolo

Cresce l’attesa per quello che si preannuncia come il titolo di punta della stagione cinematografica italiana. Si tratta di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, che arriverà nelle sale il prossimo 25 dicembre, pronto a regalare alle famiglie italiane un Natale all’insegna del divertimento. Nonostante manchi ancora un trailer ufficiale (la cui uscita, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere imminente) aumenta l’interesse intorno alla pellicola. A firmarla è nuovamente Gennaro Nunziante, che dopo la parentesi di Tolo Tolo torna a collaborare con Luca Medici, in arte Checco Zalone, protagonista indiscusso del film. Nel frattempo, il pubblico può iniziare a farsi un’idea della storia grazie alla sinossi ufficiale.

BUEN CAMINO, LA SINOSSI UFFICIALE

Quella di Checco è una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile visto che non gli manca niente ma proprio niente. Anzi no. Qualcosa gli manca. È la figlia minorenne Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità provando a cercare la ragazzina, compito parecchio complicato visto che di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente. In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal, che Checco riesce a corrompere e farle confessare che la figlia è partita per la Spagna. Per fare cosa? Scoprirà raggiungendola che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri da camminare a piedi alla ricerca di un senso per la sua vita, una distanza immensa da percorrere che Checco giudica folle ma che suo malgrado sarà costretto ad intraprendere. Per sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal. L’impresa ha dell’impossibile ma un viaggio si sa può cambiare la vita e renderla ricca per davvero.


