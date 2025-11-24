Campania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni

Campania e Puglia restano al centrosinistra, il Veneto al centrodestra: sono i verdetti delle regionali che ha segnato la fine dell'era di tre supergovernatori. L'erede di Zaia è il 33enne in quota leghista, Alberto Stefani. In Puglia succede ad Emiliano Antonio Decaro e in Campania dopo De Luca arriva Roberto Fico, a vincere è stato il campo largo dicono tutti.

SCHLEIN, UNITI SI STRAVINCE

"L'alternativa c'è ed è competitiva, il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, la partita delle prossime politiche è apertissima. Uniti si vince, il margine di Fico e Decaro dimostra che uniti si stravince, e anche dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo i risultati. Gli elettori premiano lo sforzo unitario". Così Elly Schlein a Napoli, che conclude citando Pino Daniele: "Tanto l'aria s'adda cagna'".

DONZELLI, NON E' UN VOTO SUL GOVERNO. CONTE ALL'ATTACCO DI MELONI

A livello politico il centrosinistra rilancia con forza il campo largo, mentre Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, rifiuta l'equazione secondo cui un voto locale pesi a livello nazionale. Lancia invece una stilettata all'indirizzo del partito di Meloni, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte "In Campania ha vinto chi ha saputo ascoltare, e il divario finale è indicativo. Il centrodestra ci ha sfidato con un uomo di Meloni, un esponente di spicco di Fratellli d'Italia. Questo distacco deve dare un segnale a chi ha saltellato e oggi cade rovinosamente".

MELONI SI COMPLIMENTA CON I NEO GOVERNATORI

"Alberto Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell'interesse dei cittadini che andranno a rappresentare" ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.