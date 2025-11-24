Campania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni

Campania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni

Campania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni Photo Credit: Foto: Ansa/Donato Fasano

Raffaella Coppola

24 novembre 2025, ore 19:55

Allarme per il record di non voto. Crolla l'affluenza di 16,5 punti in Veneto, di 14 punti in Puglia e di 11 in Campania.

Campania e Puglia restano al centrosinistra, il Veneto al centrodestra: sono i verdetti delle regionali che ha segnato la fine dell'era di tre supergovernatori. L'erede di Zaia è il 33enne in quota leghista, Alberto Stefani. In Puglia succede ad Emiliano Antonio Decaro e in Campania dopo De Luca arriva Roberto Fico, a vincere è stato il campo largo dicono tutti. 

SCHLEIN, UNITI SI STRAVINCE

"L'alternativa c'è ed è competitiva, il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, la partita delle prossime politiche è apertissima. Uniti si vince, il margine di Fico e Decaro dimostra che uniti si stravince, e anche dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo i risultati. Gli elettori premiano lo sforzo unitario". Così Elly Schlein a Napoli, che conclude citando Pino Daniele: "Tanto l'aria s'adda cagna'"

DONZELLI, NON E' UN VOTO SUL GOVERNO. CONTE ALL'ATTACCO DI MELONI

A livello politico il centrosinistra rilancia con forza il campo largo, mentre Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, rifiuta l'equazione secondo cui un voto locale pesi a livello nazionale. Lancia invece una stilettata all'indirizzo del partito di Meloni, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte "In Campania ha vinto chi ha saputo ascoltare, e il divario finale è indicativo. Il centrodestra ci ha sfidato con un uomo di Meloni, un esponente di spicco di Fratellli d'Italia. Questo distacco deve dare un segnale a chi ha saltellato e oggi cade rovinosamente". 

MELONI SI COMPLIMENTA CON I NEO GOVERNATORI

"Alberto Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell'interesse dei cittadini che andranno a rappresentare" ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

LE PAROLE DI FICO, DECARO E STEFANI

"Se lavoriamo bene nelle Regioni e noi qui in Campania nel 2027 può arrivare un cambio di maggioranza nazionale". Lo ha detto Roberto Fico nel suo intervento dopo l'elezione a presidente della Regione Campania. "E' un risultato elettorale straordinario, oltre ogni aspettativa, sento il peso però di questo risultato, quindi da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e recuperare quella di chi non è andato a votare. In queste elezioni a livello nazionale c'è un dato negativo: l'astensionismo,  ha detto il neo presidente della Regione Puglia per il centrosinistra, Antonio Decaro. "Credo che ai veneti nei prossimi cinque anni serva un sindaco dei veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori. Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto", le parole del presidente eletto del Veneto, Alberto Stefani, in conferenza stampa a Padova.


Argomenti

Alberto Stefani
Antonio Decaro
Campania
Elly Schlein
Giuseppe Conte
Puglia
Regionali
Roberto Fico
Veneto

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

    Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

  • Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti

    Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti

  • Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

    Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

  • Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

    Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

  • Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

    Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

  • Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

    Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

  • Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

    Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

  • Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

    Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

  • Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

    Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione

Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione

E’ la speranza per domani sera della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il fondamento è la politica fiscale 'prudente' dell’esecutivo e il deficit per il 2025 al 3% del Pil, in linea con le norme Ue con un anno di anticipo

Quirinale, ecco il Consiglio supremo di difesa con Mattarella, Meloni e Crosetto sulla "guerra ibrida" russa

Quirinale, ecco il Consiglio supremo di difesa con Mattarella, Meloni e Crosetto sulla "guerra ibrida" russa

Tra i dossier anche il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina e l’eventuale adesione italiana al progetto Usa Purl, il meccanismo di acquisto di armi dagli Stati Uniti, finanziato dagli alleati europei, destinato a fornire equipaggiamento a Kiev

San Siro, oggi il rogito, ma le polemiche continuano. Dopo anni di discussioni è un storia senza fine

San Siro, oggi il rogito, ma le polemiche continuano. Dopo anni di discussioni è un storia senza fine

Non solo la vendita procede, va avanti anche l’inchiesta: adesso la Procura milanese indaga per turbativa d’asta, così il ventaglio di approfondimenti dei pubblici ministeri si allarga, dopo i fari iniziali accesi sul vincolo dell’impianto dello stadio