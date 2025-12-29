Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

29 dicembre 2025, ore 14:30
La ragazza, una quindicenne, due volte al pronto soccorso, il padre è in buone condizioni allo Spallanzani, sopralluoghi per analizzare gli alimenti che possono aver causato il fatto
Per la morte di madre e figlia a Campobasso le attività investigative, affidate alla Squadra Mobile sono state avviate con urgenza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare le cause dei decessi. Risultano iscritte nel registro degli indagati cinque persone appartenenti al personale sanitario intervenuto nelle prime fasi di assistenza, si tratterrebbe di personale di Pronto Soccorso e Guardia Medica. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e responsabilità colposa in ambito sanitario. L'indagine è focalizzata in particolare sulla ricostruzione dell'intera successione degli interventi medici, con riferimento ai precedenti accessi della quindicenne al Pronto Soccorso: la giovane, infatti, si sarebbe recata per ben in ospedale due volte prima del decesso.
Gli investigatori stanno esaminando anche le richieste di assistenza avanzate dalla madre nelle ore precedenti l'evento fatale. Considerata la complessità del quadro clinico, la Procura ha disposto accertamenti multidisciplinari, inclusi esami autoptici e consulenze specialistiche. Intanto la nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre la Polizia Scientifica e la Digos si sonIl terzo intossicato sta bene
Il padre sta bene
Sono "stabili" le condizioni dell'uomo ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo la morte della figlia e della moglie per sospetta intossicazione "Il paziente proveniente dall'Azienda sanitaria regionale del Molise per sospetta malattia a trasmissione alimentare (Mta) in queste ore è sottoposto agli accertamenti del caso - riferisce l'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' Irccs - Il paziente è vigile e le sue condizioni sono stabili, ben controllate".