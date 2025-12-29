Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

Per la morte di madre e figlia a Campobasso le attività investigative, affidate alla Squadra Mobile sono state avviate con urgenza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare le cause dei decessi. Risultano iscritte nel registro degli indagati cinque persone appartenenti al personale sanitario intervenuto nelle prime fasi di assistenza, si tratterrebbe di personale di Pronto Soccorso e Guardia Medica. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e responsabilità colposa in ambito sanitario. L'indagine è focalizzata in particolare sulla ricostruzione dell'intera successione degli interventi medici, con riferimento ai precedenti accessi della quindicenne al Pronto Soccorso: la giovane, infatti, si sarebbe recata per ben in ospedale due volte prima del decesso.

Gli investigatori stanno esaminando anche le richieste di assistenza avanzate dalla madre nelle ore precedenti l'evento fatale. Considerata la complessità del quadro clinico, la Procura ha disposto accertamenti multidisciplinari, inclusi esami autoptici e consulenze specialistiche. Intanto la nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre la Polizia Scientifica e la Digos si son








