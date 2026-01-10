Can Yaman arrestato in Turchia. L'attore trovato con addosso delle sostanze stupefacenti

Nicolò Pompei

10 gennaio 2026, ore 15:32 , agg. alle 15:53

L'attore turco è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul

Una notizia che ha scosso il mondo della cronaca internazionale e dello spettacolo: l’attore turco Can Yaman, amatissimo dal pubblico italiano e star di serie di successo come Sandokan, è stato arrestato nella notte a Istanbul nell’ambito di una vasta operazione antidroga condotta dalla polizia turca. La retata è scattata nelle prime ore del mattino quando le forze dell’ordine hanno eseguito irruzioni in nove locali notturni della metropoli sul Bosforo, tra discoteche e bar frequentati sia da giovani che da personaggi noti. Nell’ambito dei controlli sono state fermate sette persone, tra cui Yaman e l’attrice turca Selen Gorguzel, mentre proseguono gli accertamenti della procura. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’operazione non si limita al semplice consumo di stupefacenti: gli inquirenti indagano su possibili accuse di possesso di droghe o stimolanti per uso personale, agevolazione dell’uso di sostanze e addirittura incoraggiamento o facilitazione della prostituzione, reati gravi che ampliano il raggio dell’inchiesta ben oltre un episodio di consumo privato. Le prossime ore saranno decisive per chiarire la posizione dell’attore e l’evoluzione dell’indagine, con ulteriori sviluppi probabili non appena gli accertamenti della procura turca saranno completati.


YAMAN SORPRESO IN FLAGRANZA DI REATO

Fonti turche riportano che l’arresto di Yaman non è avvenuto su mandato specifico della procura, ma in flagranza di reato durante la perquisizione di uno dei club. In base a quanto riportato dalla stampa locale, l’attore era presente come cliente quando la polizia ha rinvenuto alcune sostanze a suo carico. Dopo il fermo, Yaman e gli altri arrestati sono stati condotti all’Istituto di medicina legale per essere sottoposti a analisi del sangue e test tossicologici finalizzati a stabilire tempi e modalità dell’assunzione di droga. L’operazione delle forze dell’ordine, secondo i media turchi, sarebbe scaturita da una soffiata che ha portato gli investigatori a puntare l’attenzione su alcune celebrità e luoghi di ritrovo della movida notturna. Le immagini diffuse mostrano diversi tipi di sostanze sequestrate durante i blitz.

 


Argomenti

Can Yaman
Istambul

