Carlo e Camilla a Ravenna per l'omaggio a Dante Alighieri. Ecco cosa porta in valigia il re d'Inghilterra Photo Credit: agenzia fotogramma

E dopo le vacanze romane, i reali arrivano a Ravenna. Lì riposa Dante Alighieri, il sommo poeta. Re Carlo vuole visitare la tomba di Dante e, con l'occasione, ammirare le bellezze e i mosaici della città. Dopo la visita, i reali torneranno con un volo a Buckingham Palace.

LE TAPPE DELLA VISITA A ROMA

Sui siti e sui social sono diventate virali le immagini del viaggio romano di Carlo e Camilla. Nella giornata di ieri i reali hanno visitato Villa Pamphili con Giorgia Meloni e l'ex Mattatoio con Sergio Mattarella e il sindaco di Roma Gualtieri. Poi un fuoriprogramma: Camilla si è recata in un istituto scolastico romano all'Appio Latino, dove ha incontrato i ragazzi.

L'arrivo a Montecitorio per il discorso (in italiano) a Camere riunite: i reali sono stati accolti da La Russa e Fontana. Prima di arrivare alla camera la lunga passeggiata tra le vie di Roma ed il gelato da Giolitti (a due passi da Montecitorio). Infine, Carlo e Camilla sono stati anche da Papa Francesco: si tratta della prima udienza del Santo Padre dopo il ricovero al Gemelli.

LA VALIGIA DI RE CARLO III

Re Carlo, a quanto pare, ha rispettato tutte le sue abitudini. Come si legge sull'Adnkronos, stando a quanto affermato nel suo libro 'The Palace Papers' da Tina Brown (direttrice, editorialista, conduttrice radiotelevisiva e autrice, ex caporedattrice di Tatler, Vanity Fair, The New Yorker e fondatrice di The Daily Beast), nella valigia del sovrano britannico non manca mai la sua carta igienica preferita, la tavoletta del wc personale, un cuscino lombare contro il mal di schiena da stendere sul letto, nonché i suoi acquerelli, caso mai avesse tempo di dipingere fra un impegno di Stato e l'altro.

Sembra che Charles non rinunci neanche al suo materasso, insieme alla biancheria e ad altre suppellettili, nei viaggi ufficiali ma perfino quando è ospite in casa di amici. Il 'trasloco' viene effettuato in anticipo, prima dell'arrivo del monarca, che così può trovare tutto pronto, secondo i suoi gusti e abitudini.

Sembra che Carlo non rinunci nemmeno ad alcuni quadri che raffigurano scorci di paesaggio scozzese e che di volta in volta vengono attaccati ai muri delle stanze che lo ospitano, per poi essere regolarmente staccati e riportati nuovamente in patria.