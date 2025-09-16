Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto da Carlo Verdone, che segna il suo ritorno alla regia cinematografica dopo il successo della serie Vita da Carlo. La pellicola, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sarà disponibile nel 2026 in esclusiva su Paramount+, confermando l’attenzione della piattaforma per il cinema italiano di qualità.

LA TRAMA IN BREVE

Il film, scritto dallo stesso Verdone insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, racconta la storia di sei personaggi, tutti accomunati da fragilità e insicurezze affettive, che decidono di rivolgersi a una love coach per trovare risposte alle proprie difficoltà in amore. In un’epoca in cui l'intelligenza artificiale può essere una delle principali protagoniste nelle dinamiche relazionali, Scuola di Seduzione esplora il confine tra le emozioni reali e quelle digitali, in un intreccio di ricerca, desiderio, tradimento e riconciliazione.

Si sviluppa in un contesto moderno e tecnologico, in cui i protagonisti si trovano a confrontarsi con le proprie incertezze relazionali. Chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo, e chi non smette di interrogarsi sul passato: sono queste le tematiche che Verdone affronta con la sua solita capacità di mescolare commedia e dramma, immergendo lo spettatore in un percorso di crescita personale e affettiva.

KARLA SOFIA GASCON, DA EMILIA PEREZ A CARLO VERDONE

Nel cast, al fianco del regista Carlo Verdone, spicca il nome di Karla Sofía Gascón, attrice che si è fatta conoscere qualche mese fa con il film Emilia Perez che lo scorso anno fu protagonista anche al Festival di Cannes. L’interprete finì al centro delle polemiche per alcuni tweet controversi che pubblicò parecchi anni fa e che gli preclusero la possibilità Accanto a lei, troviamo altri nomi di grande prestigio come Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani, che arricchiscono ulteriormente un cast di altissimo livello.



