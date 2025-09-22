Carlo Verdone chiude la sua "Vita da Carlo": la stagione finale dal 28 novembre su Paramount+

Il sipario sta per calare su Vita da Carlo. Paramount+ ha annunciato ufficialmente che la stagione finale della serie scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 28 novembre. L’atteso ultimo capitolo verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, confermando il forte legame tra l’autore romano e la capitale, sfondo prediletto delle sue storie. Nel frattempo Verdone non perde tempo ed è già al lavoro al suo prossimo film in arrivo a febbraio.

VITA DA CARLO 4, LA TRAMA DELL’ULTIMA STAGIONE

Dopo il clamore mediatico seguito alla gaffe di Sanremo, che aveva chiuso la terza stagione, ritroviamo un Carlo in esilio volontario a Nizza, stanco della gogna mediatica e desideroso di una tregua.

Il richiamo dell’Italia però è forte, e giunge sotto forma di un’offerta inaspettata: una cattedra di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il ritorno nella Capitale non è trionfale, anzi. Carlo si muove in una Roma che non lo riconosce più – o forse che lui stesso fatica a riconoscere.

Ma c’è una nuova missione che lo attende: guidare sei giovani registi alle prese con la loro opera prima, un film collettivo sul tema della solitudine. Un compito tutt’altro che semplice, in un contesto generazionale segnato dal politicamente corretto e da sensibilità profondamente mutate.

Vita da Carlo non sarebbe tale senza i consueti intrecci familiari: Chicco e Maddalena, divisi tra figli e matrimonio da organizzare; Annamaria e Sandra alle prese con l’amore; Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una sorpresa. E naturalmente, tutti – come sempre – si rivolgono a Carlo, punto di riferimento instabile ma imprescindibile.

VITA DA CARLO 4, GRANDI RITORNI, NEW ENTRY E GUEST STAR

Accanto a Verdone, un cast ricco e variegato: Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda, e numerose guest star, tra cui Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali.

Tra le nuove leve del cast anche Roberto Citran, Aida Flix, Phaim Bhuiyan, e Anastasia Kuzmina, insieme a molti altri volti noti e nuovi talenti. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, è frutto della collaborazione creativa tra Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, mentre la sceneggiatura è firmata, oltre che dallo stesso Verdone, da Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Alla regia, Verdone si alterna con Valerio Vestoso.

Verdone sembra attraversare un momento di grande ispirazione. Dopo Vita da Carlo è già tornato sul set per girare il suo 28esimo film, Scuola di seduzione. L'uscita è prevista per febbraio, ancora una volta in esclusiva su Paramount+, piattaforma che ha deciso di puntare con convinzione sull’attore e regista romano, continuando a sostenerlo e valorizzarlo.



