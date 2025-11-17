Carlo Verdone diventa sindaco di Roma, ecco il programma della giornata

Un compleanno da sindaco: così Carlo Verdone spegnerà oggi le sue 75 candeline, indossando per un giorno la fascia tricolore e diventando simbolicamente il primo cittadino della sua Roma.

Un ruolo che aveva già sfiorato con ironia nella serie tv Vita da Carlo (pronta a chiudere il cerchio con la quarta e ultima stagione) e che ora si materializza nella realtà, grazie al riconoscimento conferito dal Campidoglio per l’amore incondizionato che l’attore ha sempre dimostrato verso la Capitale, dentro e fuori lo schermo.

Un tributo che rievoca quello ad Alberto Sordi, altro gigante romano celebrato con la stessa onorificenza, e che oggi trova nel suo erede più affettuoso l’interprete ideale.

VERDONE SINDACO, IL PROGRAMMA DI OGGI

Quando Gualtieri gli ha chiesto quale direzione volesse dare alla sua giornata da primo cittadino, Verdone non ha avuto dubbi: "In centro hai già fatto tanto, dobbiamo andare nelle periferie dove c’è più urgenza, più bisogno. Ascoltiamo quello che dicono i cittadini… Tu magari già lo sai, ma io forse sento anche qualche altra cosa".

La giornata inizierà alle 10.30 in Campidoglio, dove Verdone prenderà parte alla Giunta in Sala delle Bandiere per l’approvazione di alcune memorie. Poi, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, si sposterà nel V Municipio, nella zona di Villa Gordiani, ancora segnata dall’esplosione dell’area di servizio dello scorso luglio: un incidente devastante, costato la vita a un dipendente di 67 anni, rimasto gravemente ustionato.

Dopo un sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza della scuola Romolo Balzani, l’attore parteciperà al pranzo offerto dal centro anziani «Cassia», a La Storta, per un momento di vicinanza e convivialità con il territorio.

Nel primo pomeriggio Verdone raggiungerà Tragliatella, frazione di Fiumicino, per visitare il cantiere dei lavori sulla rete fognaria in via Pettenasco e incontrare residenti e comitati in via Zubiena. Il rientro al Campidoglio segnerà l’ultimo tratto di questa investitura speciale: seduto sullo scranno del sindaco in aula Giulio Cesare, prenderà parte alla seduta del Consiglio comunale.

Solo al termine dell’assemblea, con la restituzione della fascia tricolore, riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina, suggellando così una giornata simbolica ma profondamente partecipata.

IL RICORDO DI ALBERTO SORDI

L’ombra affettuosa di Albertone accompagnerà Verdone per tutto il percorso. Lo ha raccontato lui stesso qualche giorno fa a Che Tempo Che Fa, rivelando l’emozione provata quando è arrivato l’invito dal Campidoglio e ricordando la telefonata di Sordi: «Dopo tre ore mi chiamò e mi disse: “Fatte trova’ a Cinecittà, Carle’... sbrigate, sbrigate”. Un’urgenza che nascondeva la fatica del ruolo, come Sordi gli spiegò scherzando: “Il sindaco manco pe’ du’ ore… ma c’è da mori’, da fasse veni’ ’n infarto”.

IN ATTESA DI VITA DA CARLO

Nel frattempo Verdone è pronto a tornare con il gran finale della serie Vita da Carlo. I nuovi episodi della quarta e ultima stagione arriveranno il prossimo 28 novembre in streaming su Paramount Plus.

Ma non solo: è già in cantiere anche il suo prossimo film, sempre in esclusiva per la piattaforma, Scuola di seduzione, atteso con tutta probabilità nei primi mesi del 2026.

Un doppio appuntamento che conferma ancora una volta la vitalità creativa di Verdone e il suo forte legame con il pubblico.



