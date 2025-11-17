Carlo Verdone diventa sindaco di Roma, ecco il programma della giornata

Carlo Verdone diventa sindaco di Roma, ecco il programma della giornata

Carlo Verdone diventa sindaco di Roma, ecco il programma della giornata Photo Credit: Ansa/Ettore Ferrari

Mario Vai

17 novembre 2025, ore 09:01

Sarà all’insegna delle periferie il viaggio da primo cittadino dell’attore che alla fine riceverà anche la Lupa Capitolina, la più alta onorificenza della città

Un compleanno da sindaco: così Carlo Verdone spegnerà oggi le sue 75 candeline, indossando per un giorno la fascia tricolore e diventando simbolicamente il primo cittadino della sua Roma.

Un ruolo che aveva già sfiorato con ironia nella serie tv Vita da Carlo (pronta a chiudere il cerchio con la quarta e ultima stagione) e che ora si materializza nella realtà, grazie al riconoscimento conferito dal Campidoglio per l’amore incondizionato che l’attore ha sempre dimostrato verso la Capitale, dentro e fuori lo schermo.

Un tributo che rievoca quello ad Alberto Sordi, altro gigante romano celebrato con la stessa onorificenza, e che oggi trova nel suo erede più affettuoso l’interprete ideale.

VERDONE SINDACO, IL PROGRAMMA DI OGGI

Quando Gualtieri gli ha chiesto quale direzione volesse dare alla sua giornata da primo cittadino, Verdone non ha avuto dubbi: "In centro hai già fatto tanto, dobbiamo andare nelle periferie dove c’è più urgenza, più bisogno. Ascoltiamo quello che dicono i cittadini… Tu magari già lo sai, ma io forse sento anche qualche altra cosa".

La giornata inizierà alle 10.30 in Campidoglio, dove Verdone prenderà parte alla Giunta in Sala delle Bandiere per l’approvazione di alcune memorie. Poi, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, si sposterà nel V Municipio, nella zona di Villa Gordiani, ancora segnata dall’esplosione dell’area di servizio dello scorso luglio: un incidente devastante, costato la vita a un dipendente di 67 anni, rimasto gravemente ustionato.

Dopo un sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza della scuola Romolo Balzani, l’attore parteciperà al pranzo offerto dal centro anziani «Cassia», a La Storta, per un momento di vicinanza e convivialità con il territorio.

Nel primo pomeriggio Verdone raggiungerà Tragliatella, frazione di Fiumicino, per visitare il cantiere dei lavori sulla rete fognaria in via Pettenasco e incontrare residenti e comitati in via Zubiena. Il rientro al Campidoglio segnerà l’ultimo tratto di questa investitura speciale: seduto sullo scranno del sindaco in aula Giulio Cesare, prenderà parte alla seduta del Consiglio comunale.

Solo al termine dell’assemblea, con la restituzione della fascia tricolore, riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina, suggellando così una giornata simbolica ma profondamente partecipata.

IL RICORDO DI ALBERTO SORDI

L’ombra affettuosa di Albertone accompagnerà Verdone per tutto il percorso. Lo ha raccontato lui stesso qualche giorno fa a Che Tempo Che Fa, rivelando l’emozione provata quando è arrivato l’invito dal Campidoglio e ricordando la telefonata di Sordi: «Dopo tre ore mi chiamò e mi disse: “Fatte trova’ a Cinecittà, Carle’... sbrigate, sbrigate”. Un’urgenza che nascondeva la fatica del ruolo, come Sordi gli spiegò scherzando: “Il sindaco manco pe’ du’ ore… ma c’è da mori’, da fasse veni’ ’n infarto”.

IN ATTESA DI VITA DA CARLO

Nel frattempo Verdone è pronto a tornare con il gran finale della serie Vita da Carlo. I nuovi episodi della quarta e ultima stagione arriveranno il prossimo 28 novembre in streaming su Paramount Plus.

Ma non solo: è già in cantiere anche il suo prossimo film, sempre in esclusiva per la piattaforma, Scuola di seduzione, atteso con tutta probabilità nei primi mesi del 2026.

Un doppio appuntamento che conferma ancora una volta la vitalità creativa di Verdone e il suo forte legame con il pubblico.


Argomenti

Alberto Sordi
Carlo Verdone
Roberto Gualtieri
Sindaco di Roma

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • “Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

    “Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

  • Hollywood, il tramonto delle star: quando il nome non basta più a riempire le sale

    Hollywood, il tramonto delle star: quando il nome non basta più a riempire le sale

  • Box Office 6-9 novembre 2025: l’Italia rallenta, gli USA tornano a brillare con Predator: Badlands

    Box Office 6-9 novembre 2025: l’Italia rallenta, gli USA tornano a brillare con Predator: Badlands

  • “Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

    “Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

  • Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

    Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

  • Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

    Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

  • Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

    Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

  • Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

    Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

  • Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

    Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

  • Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

    Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

La madre aveva ricevuto da poco tempo il consenso per incontri con il figlio senza gli assistenti sociali, una scelta che aumenta la disperazione del padre

Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

Le parole di un 48enne, poi arrestato. Non aveva accettato la separazione, da tempo perseguitava la ex

Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

La piccola che frequentava la scuola media nel piccolo centro in provincia di Caserta aveva chiesto di andare in bagno, è stata ritrovata in condizioni gravissime sul selciato. Il sindaco: "tragedia inspiegabile"