Caro libri con l'inizio della scuola, quanto pesa sulle famiglie l'acquisto del materiale scolastico

Caro libri

Settembre. Dopo il relax delle vacanze estive l'inizio della scuola rappresenta immediatamente un motivo di spesa per le famiglie, alle prese con l'acquisto del materiale scolastico e con il tema doloroso del caro libri. Considerando soltanto la necessità di dotarsi dei libri di testo obbligatori e di due dizionari si parla di una spesa media per studente di 591,44 euro. Il tutto si traduce in un aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Lasciando da parte i libri, gli aumenti toccano ovviamente anche gli altri tipi di materiali collegati al mondo scuola. Molto concretamente secondo il Codacons i genitori potrebbero trovarsi a sostenere una spesa di 1.300 euro per studente, ad inizio scuola. Pesano in particolare i rincari di diari, zaini e astucci di marca, in prima fila ormai da settimane tra le esposizioni dei centri commerciali.





Come risparmiare

Dopo anni di inflazione causati prima dalla pandemia, e poi dalla guerra in Ucraina, le famiglie cercano dove possibile di mettersi al riparo dall'aumento generalizzato dei prezzi. Questo vale naturalmente anche per il caro libri e per tutto l'universo scuola. Federconsumatori consiglia di considerare la possibilità di acquistare libri usati per ottenere un risparmio che può andare dal 26 al 50%. Un'altra alternativa è rappresentata dalla grande distribuzione, con scontistiche che possono portare ad un risparmio del 12%. Inoltre è possibile prendere in considerazione l'idea di acquistare edizioni digitali di testi scolastici, qualora sia concesso l'utilizzo del dispositivo elettronico a fini didattici. A volte, invece, è lo stesso docente, consapevole della delicata parentesi economica che stiamo attraversando, a proporre delle dispense, sostituendole ai libri.





Inizia la scuola

Superato l'ostacolo del caro libri per studenti e studentesse è tempo di ritornare tra i banchi di scuola. I primi a ricominciare saranno gli studenti di Bolzano, il 5 settembre, seguiti il 9 da quelli del Trentino. Le scuole riprenderanno invece mercoledì 11 settembre in Friulia Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Il giorno successivo toccherà a Molise, Sardegna, Sicilia e Lombardia. Gli ultimi a rientrare dalle vacanze saranno infine gli studenti di Toscana, Puglia, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna, Calabria, Basilicata e Abruzzo. Per loro la campanella suonerà il 16 settembre.