La tregua digitale è realtà in Francia, in 199 licei i cellulari degli studenti verranno sequestrati prima delle lezioni Photo Credit: agenziafotogramma.it

Tregua digitale

In Francia è ormai tempo di tregua digitale. Con questo concetto si fa riferimento ad un progetto portato avanti dalla commissione di esperti voluta dal presidente Macron per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema di un uso consapevole dei cellulari. Si tratta di una tematica di strettissima attualità che non riguarda evidentemente soltanto la Francia. La stessa necessità è infatti avvertita in Italia. Si comincia il 2 settembre, quando in 199 licei studenti e studentesse saranno costretti a consegnare i loro smartphone per poi recuperarli al termine della giornata scolastica. Tra gli obiettivi della tregua digitale è possibile individuare la volontà di creare consapevolezza intorno alle differenze tra i due mondi, quello reale e quello digitale. Emerge infatti con chiarezza quanto la realtà virtuale abbia preso il sopravvento sulla vita di molti giovani che in tanti casi non hanno gli strumenti per difendersi da un mondo da un lato affascinante, dall'altro pericoloso.





Violenza online

La tregua digitale serve infatti senza dubbio a limitare lo sviluppo dell'odio online e del cyberbullismo. I danni causati dall'uso dei cellulari risultano spesso irreparabili. Le statistiche parlano di una fetta di minorenni tra il 5% e il 20% che è stata vittima di violenza online, con conseguenze devastanti dal punto di vista psicologico che spesso hanno anche ripercussioni fisiche. Con Cyberbullismo si intende infatti ogni forma di violenza, aggressione, molestia, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione e diffusione illecita di dati personali in danno di minorenni. Lo sviluppo costante dei fenomeni della realtà virtuale non ha fatto altro che aumentare gli episodi di violenza online. Per questo è necessario che ci siano degli interventi che partano dalla scuola, principale luogo di responsabilizzazione per le future generazioni.





Reazioni

Qualora il progetto tregua digitale dovesse sortire gli effetti sperati, Macron si dice pronto ad estendere l'esperimento in tutte le scuole superiori del paese. risulterà quindi fondamentale comprendere che tipo di reazioni il distacco dai cellulari farà scaturire nei giovanissimi. Se infatti una buona parte di studenti riuscirà a trarre enormi benefici dalla tregua digitale, altri soffriranno. Da un lato qualcuno scoprirà uno stato di benessere interiore, la stessa serenità che il mondo digitale ruba. Dall'altro ci sarà chi potrebbe accusare stati d'ansia, causati dal fatto di non essere abituati a vivere fuori dall'altra realtà.