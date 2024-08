Celebrati i funerali di Alain Delon che è stato tumulato nella cappella privata nella grande tenuta di Douchy

Erano una cinquantina tra figli, familiari e amici all'interno dalle mura della villa di Douchy, fuori dai cancelli invece, centinaia di fan e ammiratori per i funerali di Alain Delon, morto lo scorso 18 agosto a 88 anni. Tra gli invitati alle esequie del mito del cinema mancava lei, la star italiana per sempre legata al divo per aver condiviso il set de Il Gattopardo di Luchino Visconti, Claudia Cardinale. "Troppo dolore" si è scusata, tramite il suo agente. Ma sono state sue le parole più commoventi pronunciate non appena si era sparsa la notizia della morte del grande attore, leggenda del cinema, uno dei più bei volti di sempre.





La cerimonia

Se fuori dalla proprietà i fan hanno portato decine e decine di fiori, biglietti e omaggi spontanei, i tre figli dell'attore, che erano al suo fianco quando è morto, hanno detto di essere "profondamenti commossi dal fervore dimostrato dai suoi fan in Francia e nel mondo", nella blindatissima cerimonia dell'ultimo saluto ad Alain Delon, la polizia ha disposto posti di blocco attorno al villaggio di Douchy. Chiuso anche lo spazio aereo soprastante la proprietà è stato interdetto per l'intero fine settimana. Ma non solo. Gli invitati hanno potuto assistere al funerale senza il cellulare. Questo per garantire la riservatezza. I due figli Anthony e Alain-Fabien sono andati di persona a ringraziare le persone che sostavano davanti la villa dove, per tutta la settimana sono arrivate persone a centinaia per firmare registri delle condoglianze, lasciare fiori o semplicemente fare atto di presenza. Alla cerimonia blindata hanno preso parte l'ex moglie Rosalie van Breemen, madre di Anouchka e Alain-Fabien, così come gli attori Nicole Calfan, Muriel Robin e Geraldine Danon. Anche Paul Belmondo, figlio dell'attore Jean-Paul Belmondo, avrebbe preso parte alla cerimonia.





Le parole di Claudia Cardinale

"Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle...per sempre tua, Angelica" aveva detto all'ANSA rivivendo un'ultima volta le storiche scene che li videro indimenticabili protagonisti della pellicola che li aveva consacrati, insieme al regista e a Burt Lancaster, protagonisti di una straordinaria pagina del cinema italiano. Un ricordo tenero, per riempire un vuoto: "Mi chiedono parole - aveva aggiunto l'attrice commentando la morte dell'amico - ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan". D'altra parte, aveva ricordato Cardinale in un'altra occasione, "dagli anni '60 non ci siamo mai lasciati, sempre amici, sempre presenti uno all'altro, ci vediamo spesso a Parigi: amiamo ridere, scherzare, mangiare insieme''. Ora non si vedranno più e non si sono rivisti neppure per l'ultimo saluto, prima che la salma venisse deposta accanto ai sui amati cani, come aveva disposto l'attore.