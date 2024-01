Centrodestra e Centrosinistra. Il punto su Europee e Regionali. Confindustria avverte sui rischi per l'economia

Tajani, guarda alle europee e dice che Forza Italia vuole occupare spazio tra Meloni e Schlein e che non teme di essere schiacciato tra Lega e Fratelli d’Italia. Per il capitolo regionali il capogruppo azzurro Barelli ribadisce “no alle divisioni, ma la candidatura di Bardi in Basilicata non è in discussione”. E’ sulla sanità che invece si concentra la segretaria del Pd Schlein che dice no al modello Meloni dello smantellamento del sistema, dove si cura solo chi ha i soldi. Intanto dopo Bankitalia, anche Confindustria oggi parla di nuovi rischi e tensioni per l’economia in questo inizio del 2024 dovuti alla forte riduzione dei transiti nel canale di Suez per gli attacchi del gruppo yemenita degli Houti. Mentre sulle privatizzazioni, il governo è al lavoro sulle cessioni da Eni a Poste, il ministro dell’economia Giorgetti al Corriere oggi spiega che il punto è razionalizzare la presenza del pubblico ed auspica l’entrata di investitori pazienti.

TAJANI, FI VERSO LE EUROPEE CON UN CONSENSO CRESCENTE

"Oggi ci sono decine di congressi in tutta Italia e ci prepariamo intanto a festeggiare il nostro primo 30esimo compleanno il 26 gennaio a Roma. E poi andiamo verso le elezioni europee con un consenso crescente. Godiamo di ottima salute e vogliamo avere ancora più voti di quelli che ci attribuiscono". Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al congresso provinciale del partito a Milano. I congressi "sono un momento di massima democrazia interna di un movimento politico. Abbiamo il 23 e 24 febbraio il congresso nazionale per eleggere il segretario del partito. È un percorso previsto dallo statuto - ha aggiunto Tajani - è un modo per rinforzare il nostro movimento politico, per garantire una scelta da parte della base della classe dirigente dei territori. Siamo soddisfatti, abbiamo una classe dirigente di alto livello".

SCHLEIN, NESSUNA NOVITA' SU MIA CANDIDATURA

"Non ci sono novità su questo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al margine della conferenza nazionale "Prima le persone" in corso al Nazareno rispondendo a un cronista che chiedeva se avesse intenzione di candidarsi alle elezioni Europee.