Checco Zalone arriva a 41 milioni di euro. Buen Camino domina il capodanno 2026

È una corsa che sembra non conoscere ostacoli quella di Checco Zalone. Buen Camino, il nuovo film diretto da Gennaro Nunziante, continua a macinare incassi e a infrangere record, confermandosi come l’ennesimo fenomeno popolare del cinema italiano. In appena sette giorni la pellicola ha superato quota 41 milioni di euro, un risultato impressionante che fotografa meglio di ogni analisi lo stato di grazia dell’attore pugliese.

ZALONE SUPERA TUTTI

Solo nella giornata di ieri, 1 gennaio 2026, il film ha incassato 5,1 milioni di euro, spingendosi fino a diventare l’ottavo titolo con il maggiore incasso di sempre in Italia. Un traguardo che porta con sé sorpassi pesanti e simbolici: Buen Camino ha già lasciato alle spalle capisaldi come La vita è bella (31,2 milioni di euro) di Roberto Benigni e C’è ancora domani di Paola Cortellesi (36,9 milioni). La progressione non sembra destinata a fermarsi. Entro domenica, salvo colpi di scena, il film supererà con relativa facilità anche Tolo Tolo, che nel 2020 aveva chiuso la sua corsa a 46 milioni di euro. A quel punto, la domanda non sarà più se Zalone batterà un altro record, ma quale.

FIN DOVE PUÒ ARRIVARE BUEN CAMINO?

Resta però un passaggio cruciale da osservare con attenzione: il periodo successivo al 6 gennaio. Come spesso accade, la vera prova di forza arriverà dopo le festività, quando l’effetto vacanze svanirà e il pubblico tornerà alla routine quotidiana. È lì che si misurerà la tenuta del film nel medio periodo. Le prime proiezioni, comunque, parlano chiaro. Buen Camino potrebbe chiudere la sua avventura nelle sale intorno ai 55 milioni di euro, superando anche Sole a catinelle e conquistando così il terzo posto assoluto nella storia del box office italiano. Davanti resterebbero soltanto due giganti: Avatar di James Cameron (68,6 milioni nel 2009) e, naturalmente, Quo Vado? (65,3 milioni), il titolo che più di ogni altro incarna il legame tra Zalone e il pubblico.

IL QUARTO MIGLIOR CAPODANNO

A rafforzare ulteriormente il quadro di un botteghino in piena salute contribuiscono anche i dati complessivi della giornata di Capodanno 2026, che si è chiusa con un incasso totale di 7.768.047 euro. Si tratta del quarto miglior risultato di sempre per il primo giorno dell’anno, alle spalle soltanto dei picchi registrati nel 2020 (11.732.792 euro), nel 2016 (11.223.262 euro) e nel 2011 (7.803.781 euro). Un risultato che certifica una netta ripresa della partecipazione del pubblico in sala: l’incasso di ieri segna infatti una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno 2024 e un ulteriore +4% rispetto a sette giorni fa, il giorno di Natale. In totale, secondo i dati Cinetel, sono stati 3.112 gli schermi monitorati, a conferma di una risposta diffusa e capillare su tutto il territorio nazionale.



