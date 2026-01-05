Checco Zalone oltre i 53 milioni: secondo incasso più alto per un film italiano

Checco Zalone non accenna a rallentare.

Buen camino, la nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante, procede a passo spedito e conferma, giorno dopo giorno, una tenuta fuori dal comune.

Uscito nelle sale il 25 dicembre, il film ha sfruttato appieno il periodo festivo, raggiungendo vette incredibili che ormai solo lui è in grado di toccare.

ZALONE BATTE ANCHE SE STESSO

Nel suo primo fine settimana del 2026 ha regalato numeri di assoluto rilievo. L’incasso del film ha raggiunto i 17.056.378 euro, segnando un calo fisiologico rispetto all’esordio ma restando su livelli altissimi. La media per sala è stata di 21.057 euro, distribuiti su 810 cinema.

Il totale complessivo ha così toccato quota 53.122.553 euro, superando il risultato finale dello stesso Zalone di “Sole a catinelle” (51,9 milioni). Nei giorni scorsi la pellicola ha superato anche Tolo Tolo, l'ultimo film del comico pugliese, uscito nelle sale all'inizio del 2020.

La corsa di Buen camino appare destinata a proseguire a lungo e non è azzardato immaginare un nuovo sorpasso illustre. Già nei prossimi giorni il film potrebbe agganciare e superare Quo vado?, arrivato nel 2016 a 65.365.736 euro, anche se il confronto sul fronte degli spettatori resta più complesso.

Al momento le presenze di Buen Camino si attestano sui 6,5 milioni, mentre il precedente campione aveva superato i nove milioni. Resta da capire quale sarà la risposta del pubblico dopo il 7 gennaio, quando l’effetto trainante delle festività inizierà ad attenuarsi.

Per ora Buen camino è già il secondo maggiore incasso di sempre per un film italiano e occupa il terzo posto assoluto nella storia del botteghino nazionale (al primo posto c’è il primo Avatar del 2009 che arrivò a oltre 68 milioni).

AVATAR E NORIMBERGA SI DIFENDONO BENISSIMO

Non solo Zalone. Anche gli altri film si sono comportati bene, contribuendo a numeri altissimi per le sale italiane. Avatar - fuoco e cenere ha aggiunto altri 3,3 milioni di euro, arrivando a un totale di oltre 20 milioni di euro. Nonostante Buen Camino, il kolossal di James Cameron ha resistito molto bene nel nostro paese, pur ridimensionando molto i numeri che gli analisti prevedevano alla vigilia della sua uscita.

Ottimo percorso anche per Norimberga con Russell Crowe che sta dimostrando una tenuta notevole: nel corso del fine settimana ha aggiunto altri 1,3 milioni, arrivando così a oltre 5,5 milioni di euro.

BOX OFFICE, IL 2026 INIZIA COL BOTTO

Anche grazie agli ottimi risultati degli altri film oltre a quello di Zalone, il 2026 si apre così sotto il segno di un box office particolarmente vivace.

Tra l’1 e il 4 gennaio gli incassi complessivi hanno raggiunto i 27.712.323 euro, con 3.413.359 spettatori. Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno evidenzia una crescita netta, pari al 64 per cento rispetto al fine settimana 2-5 gennaio 2025.



