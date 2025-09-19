Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre 2025 il grande schermo a soli 3,50 euro in tutta Italia

Torna anche quest’autunno Cinema in festa, l’iniziativa che da domenica 21 a giovedì 25 settembre 2025 riporterà il grande pubblico nelle sale cinematografiche di tutta Italia, offrendo l’esperienza del cinema al prezzo speciale di 3 euro e 50 centesimi.

Se durante i mesi estivi il prezzo calmierato era solo in esclusiva per i film italiani ed europei, adesso per chiudere l’intera iniziativa, tutte le pellicole saranno a costo ridotto.

Promossa da ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con i David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, l'iniziativa coinvolgerà oltre 900 sale e circa 2800 schermi su tutto il territorio nazionale.

CINEMA IN FESTA, QUALI FILM VEDERE?

Chi ama le emozioni forti può farsi travolgere da The Conjuring – Il rito finale, il nuovo capitolo della saga horror che non smette mai di farci saltare sulla poltrona. Un film che ha già attirato migliaia di spettatori pronti a sfidare il buio della sala. A proposito di horror, in sala è arrivato anche un titolo tutto italiano: La valle dei sorrisi, diretto da Paolo Strippoli. All’opposto, per chi preferisce le atmosfere visionarie dell’animazione giapponese, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba continua a stupire con le sue immagini potenti e la forza emotiva che solo gli anime sanno trasmettere. E poi ci sono film come Material Love, che ci raccontano il presente attraverso relazioni complesse e sguardi sinceri, o come Duse, l’omaggio cinematografico a una delle più grandi attrici del nostro teatro, che si è preso la scena anche durante l’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E, a proposito di laguna, in sala è arrivato anche il Premio Speciale della Giuria, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.

E se cercate una storia dal gusto più classico, che unisca eleganza e nostalgia, Downton Abbey – Il gran finale è il modo perfetto per salutare – forse per l’ultima volta – i personaggi amati della celebre saga britannica.

CINEMA IN FESTA ANCHE NEL 2026

I numeri danno ragione agli organizzatori. L’edizione di giugno 2025 ha registrato risultati significativi: 3.537.412 euro di incassi e 963.029 spettatori, con un incremento del +39,2% negli incassi e del +40,4% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un segnale forte della ripresa e del rafforzamento del mercato cinematografico italiano, ancora in evoluzione dopo gli anni più critici della pandemia.

Nato nel 2022 e ispirato alla storica Fête du Cinéma francese, Cinema in festa proseguirà fino al 2026 con due edizioni l’anno: una a giugno e una a settembre, entrambe della durata di cinque giorni consecutivi, dalla domenica al giovedì.

L’obiettivo è chiaro: rilanciare la cultura cinematografica e incentivare la fruizione in sala, proponendo un’offerta accessibile a tutti.



