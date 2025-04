Cinema, “Un film Minecraft" travolge il botteghino di tutto il mondo. È record in Italia e in America Photo Credit: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Finalmente è arrivata una scossa nei cinema di tutto il mondo. Se “Biancaneve” non è riuscita a catalizzare l'attenzione delle famiglie, ci ha pensato “Un film Minecraft", la pellicola tratta dal celebre videogioco e prodotta dalla Warner Bros, che nel corso del primo fine settimana di Aprile ha fatto incetta di biglietti.

Un successo per certi versi inaspettato che ha travolto letteralmente il botteghino di tutti i mercati in cui è distribuito e, soprattutto, ha battuto le più rosee aspettative.

Sul versante dei titoli italiani, invece, si conferma la buona andatura del film di Soldini “Le assaggiatrici”, mentre “Follemente” di Genovese si avvicina sempre di più all’incasso di “Perfetti Sconosciuti".

Ammonta a quasi 8 milioni l’incasso complessivo che si è registrato in Italia nel weekend, mentre negli Stati Uniti si è arrivati a 195 milioni di dollari. Una vera e propria boccata di aria fresca per gli esercenti che, fino ad ora, non avevano avuto un titolo in grado di catalizzare l’attenzione.

MINECRAFT REGNA IN TUTTO IL MONDO

Sono parecchi i record che ha infranto “Un film Minecraft" nel corso del fine settimana dal 3 al 6 Aprile 2025: in USA ha raccolto la bellezza di 157 milioni di dollari, il miglior esordio del 2025, ma soprattutto il record storico del miglior esordio per un film tratto da un videogioco, battendo i 146 milioni di “Super Mario Bros. – il film” del 2023.

In tutto il mondo il blockbuster è arrivato ad un incasso di oltre 300 milioni di dollari. Gli analisti erano rimasti più cauti alla vigilia dell’uscita, parlando di un'apertura inferiore a quella che invece si è rivelata.

Tra i mercati esteri, quello che spicca più degli altri, è il Regno Unito con quasi 20 milioni, seguito dalla Cina a quota 14,5 e il Messico a 11,2 milioni.

Il nostro paese si difende benissimo, con un risultato che al momento si assesta sui 4,7 milioni di euro. Un dato straordinario che lo porta a essere il film con il miglior primo fine settimana del 2025, superando “Sonic 3” uscito a Capodanno.

“Un film Minecraft” vede protagonisti quattro improvvisati avventurieri che vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell’Overworld, un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto.

MASTANDREA NON SI ARRENDE

Sul versante dei titoli italiani, anche nel corso di questo primo weekend di Aprile, “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini è confermato il trend positivo.

Il calo fisiologico rispetto a sette giorni fa è stato contenuto al 21% e l’incasso è stato di 626 mila euro. Al momento la pellicola ha ottenuto complessivamente 1,6 milioni, un dato che la porta ad essere una delle performance più alte nella carriera di Soldini.

“Follemente” di Paolo Genovese ha superato la barriera dei 17 milioni e, entro il prossimo fine settimana, supererà il dato finale di “Perfetti Sconosciuti” (17,3 milioni).

Il passaparola sta facendo bene a “Nonostante”, il film da regista di Valerio Mastandrea, che ha ottenuto più sale e si avvicina al mezzo milione complessivo. La flessione rispetto al suo primo weekend è stata di solo il 14%, il che potrebbe garantire ancora parecchia benzina alla pellicola che fu presentata nella sezione “Orizzonti” dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.