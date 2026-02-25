Cinturrino, il poliziotto rimane in cella. E davanti al Gip si difende: “Ho perso la testa, ma non prendevo soldi”

Cinturrino, il poliziotto rimane in cella. E davanti al Gip si difende: “Ho perso la testa, ma non prendevo soldi”

Cinturrino, il poliziotto rimane in cella. E davanti al Gip si difende: “Ho perso la testa, ma non prendevo soldi” Photo Credit: AnsaFoto.it/FB

Alberto Ciapparoni

25 febbraio 2026, ore 16:30

L'assistente capo ha confermato la ricostruzione degli inquirenti sull’omicidio del giovane spacciatore marocchino Mansouri, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. I testimoni: «L’agente girava con un martello, che usava per i pestaggi»

Il gip di Milano, Domenico Santoro, questa mattina ha disposto la custodia cautelare per l'assistente capo del Commissariato Mecenate di Milano, Carmelo Cinturrino, con l'ipotesi di omicidio volontario: il giudice ha riconosciuto le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del rischio di inquinamento delle prove.

L’interrogatorio

Nell'interrogatorio di garanzia a San Vittore, Cinturrino ha confermato la ricostruzione degli inquirenti che lo inchioda per la messinscena di Rogoredo. Ha «chiesto scusa a tutti quelli che si sono fidati di lui» e per «aver sporcato la divisa»: «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Ha detto «di aver perso la testa quando ha visto Mansouri che stava morendo». Ma Cinturrino ha negato d’aver preso soldi e droga dai pusher di Rogoredo. Anche se a verbale, anche alcuni dei poliziotti che lavoravano con lui che hanno raccontato di pestaggi («pure con un martello») e perfino a un pusher disabile, colpito senza pietà.

Carpiano

Nella sua casa di Carpiano, al confine con la provincia di Pavia, gli inquirenti hanno sequestrato 5 mila euro. Soldi che Cinturrino ha detto di «essersi fatto prestare in questi giorni per sostenere le spese legali». Non è stata trovata droga, ma proprio dai sospetti su di lui la Procura ha scelto di sottoporre l’assistente capo 41enne anche all’esame del capello, in cerca di tracce di uso di stupefacenti. I risultati arriveranno nei prossimi giorni. Lui ha negato («io sono pulito, non uso droghe e non ho mai fatto cose illegali») e nessuno dei colleghi ne ha finora parlato.

Il legale

«Il giro di spaccio? È carnevale. Non lo conferma, assolutamente. È triste e pentito, ha confessato tutto, ha ammesso tutti i suoi errori, è pronto a pagarli, ma quello che non ha fatto no», ripete il suo difensore. Accuse negate anche dalla compagna Valeria B., portinaia del palazzo Aler di via Mompiani 1 dove - secondo alcuni atti all'esame della Procura - Cinturrino copriva dei pusher italiani: «Se ha sbagliato pagherà. Ho sentito con le mie orecchie per molte volte i suoi dirigenti e altri colleghi fargli complimenti per alcuni suoi interventi. Ora che si rigiri tutta la frittata, a me sembra veramente assurdo: chi c’era in macchina con lui? Non se ne è mai accorto? Se ne sono accorti solamente adesso le persone indagate, che lui si comportava male?».


Argomenti

Cinturrino
droga
polizia
puscher
Rogoredo

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Rogoredo, Cinturrino chiede scusa ai colleghi ma intanto divampa la polemica politica: l’opposizione è all’attacco

    Rogoredo, Cinturrino chiede scusa ai colleghi ma intanto divampa la polemica politica: l’opposizione è all’attacco

  • Mattarella, blitz a sorpresa a Niscemi. Il Governatore della Sicilia Schifani: “Le istituzioni sono vicine”

    Mattarella, blitz a sorpresa a Niscemi. Il Governatore della Sicilia Schifani: “Le istituzioni sono vicine”

  • Dazi, la Corte Suprema degli Stati Uniti boccia le tariffe di Trump: Lui: "Sentenza vergognosa, ma ho un piano B"

    Dazi, la Corte Suprema degli Stati Uniti boccia le tariffe di Trump: Lui: "Sentenza vergognosa, ma ho un piano B"

  • Notai, bufera sul testo on line con giudizi sui candidati del concorso: dai nomi dei Santi a “graziato” e “carina”

    Notai, bufera sul testo on line con giudizi sui candidati del concorso: dai nomi dei Santi a “graziato” e “carina”

  • Quentin Deranque, Macron attacca Meloni: “Non commenti ciò che accade altrove”. E lei: “Sono stupita”

    Quentin Deranque, Macron attacca Meloni: “Non commenti ciò che accade altrove”. E lei: “Sono stupita”

  • Giustizia, il Capo dello Stato Mattarella presiede a sorpresa il Csm: “Serve rispetto tra le istituzioni”

    Giustizia, il Capo dello Stato Mattarella presiede a sorpresa il Csm: “Serve rispetto tra le istituzioni”

  • Gaza, Tajani in Parlamento a muso duro contro l’opposizione: “Noi non scodinzoliamo dietro Trump e dietro nessuno”

    Gaza, Tajani in Parlamento a muso duro contro l’opposizione: “Noi non scodinzoliamo dietro Trump e dietro nessuno”

  • Gaza: domani Tajani in Parlamento sul Board of Peace, mentre Meloni riflette sulla presenza a Washington

    Gaza: domani Tajani in Parlamento sul Board of Peace, mentre Meloni riflette sulla presenza a Washington

  • UE, vertice nelle Fiandre: l'Europa cerca il rilancio. Meloni: “Italia e Germania motore dell’Unione”

    UE, vertice nelle Fiandre: l'Europa cerca il rilancio. Meloni: “Italia e Germania motore dell’Unione”

  • Dl Ucraina, Vannacci dice sì alla fiducia al governo. Ma il Generale è a caccia di un simbolo (e di soldi)

    Dl Ucraina, Vannacci dice sì alla fiducia al governo. Ma il Generale è a caccia di un simbolo (e di soldi)

La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

Dopo il confronto tra medici e famiglia, sono stati stabiliti gli interventi per accompagnare Domenico al fine-vita. il bimbo resterà attaccato all'Ecmo, che gli consente la sopravvivenza, ma verranno interrotte le altre cure

E' morto Antonino Zichichi, scienziato e divulgatore diventato popolare in televisione

E' morto Antonino Zichichi, scienziato e divulgatore diventato popolare in televisione

Figura centrale nello studio della fisica, aveva 96 anni. In Tv negli anni novanta impazzava l'imitazione di Ezio Greggio durante la trasmissione Drive In

Arrestato l'ex principe Andrea. Il fratello di Re Carlo travolto dallo scandalo Epstein

Arrestato l'ex principe Andrea. Il fratello di Re Carlo travolto dallo scandalo Epstein

Andrea Windsor-Mountbatten è stato prelavato dalla residenza di reale di Sandrigham nel giorno del suo compleanno: oggi compie 66 anni.