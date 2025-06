Coez a RTL 102.5: “È un concept album che non vuole rinnegare il passato, ma ricordare la parte bella di quegli anni, in cui si viveva di più il presente e meno i social”

Coez è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “1998”, il suo ultimo disco, rilasciato oggi e che segna ufficialmente il ritorno del cantautore alle sonorità pop. Il nuovo progetto discografico è un disco che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni '90, ispirandosi alla musica e ai racconti che hanno accompagnato l’adolescenza del cantautore. Con “1998”, il settimo album in studio, Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. “1998” è un album che nasce da un'esplorazione dell'immaginario degli anni ‘90, un periodo in cui il pop e tutto il mondo attorno stavano attraversando una fase di trasformazione, evolvendosi e mescolandosi con diverse influenze. L’album richiama l’atmosfera unica di quegli anni, raccontati dal punto di vista delle prime esperienze di vita e di musica di Coez, tutte storie che hanno ispirato i brani dell’album e permeano la narrazione musicale di “1998”. Ai microfoni di RTL 102.5, Coez ha spiegato: «Questo è il mio settimo progetto discografico. Il grosso è stato scritto da marzo scorso in poi, quindi in circa un anno e mezzo, ma chiaramente io ho sempre delle cose che quando capisco che sto iniziando a lavorare a un album mi porto dietro. “Ti manca l’aria” per esempio l’ho scritto più di tre anni fa e finisce in un disco ora. “1998” è un concept album e spesso sono o sulla parte testuale o sull’estetica, per me è più l’estetica: i sound, i riff di chitarra ed è stato fortificato da tre o quattro canzoni che parlano di quegli anni, tra tutti “Estata 1998”». «Non vuole essere un disco completamente nostalgico, un po’ sì ma sono contento anche di quello che abbiamo oggi. Non è che uno vuole rinnegare il passato, ma ricordare anche la parte bella di quei momenti in cui si viveva un po’ di più il presente e meno i social. Anche con la tecnologia di oggi potrebbe esserci un modo per ritornare, con un piccolo sforzo da parte di tutti noi, a vivere un po’ di più il presente. I concerti, per esempio, sono una cosa vera e che rimane, ma anche lì il telefono, secondo me, è un elemento di disturbo e sono sicuro che poi i video che tutti fanno non se li riguardano e non è la stessa cosa di quando stai lì, ti godi il concerto e le persone intorno a te» ha concluso Coez.





LA COLLABORAZIONE CON FRANCO126 E TOMMASO PARADISO

In “Roma di notte”, Coez si unisce a Franco126 e Tommaso Paradiso per una dedica affettuosa e amara alla capitale: la città diventa specchio dei protagonisti, sfondo e complice delle loro notti confuse. «Nell’ultimo periodo avevo un po’ cercato di staccarmi dall’indie e dalle etichette. Invece in questo disco mi è venuta voglia di coinvolgere due grandi artisti di questo “movimento”, romano e non, che sono Franco126 e Tommaso Paradiso. Sono dei rappresentati che stimo tantissimo e due esperti della canzone. La collaborazione con Tommaso è nata quando sono andato a trovarlo nel suo locale e gli ho fatto sentire la canzone mentre bevevamo due gin tonic. Con Franco126 invece è una storia un po’ particolare: questa canzone è nata su una cosa vecchia che stavamo facendo insieme ma che non aveva preso il volo. Quando poi ho riutilizzato il ritornello l’ho chiamato. Mi sembrava nelle corde di tutte e due e visto che non ci sono molti feat nel disco, ho deciso di metterne due in un pezzo solo» ha rivelato Coez nel corso di “The Flight”.





I LIVE DEL 2025

Dopo aver presentato live in esclusiva il disco a Londra in tre concerti sold out nel cuore di Camden in locali iconici, da novembre Coez sarà live nelle principali città d’Italia. Una serie di concerti che lo vedranno protagonista nei palazzetti di Ancona, Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Firenze. «È stato stupendo e non pensavo ci fosse una risposta così immediata. In più è stata un’esperienza molto intima, perché alla fine del live scendevo dal palco e chiacchieravo con il pubblico. Ci sono veramente tanti italiani a Londra, non lo immaginavo» aggiunge Coez in diretta su RTL 102.5.