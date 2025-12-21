Collisione tra due imbarcazioni da crociera sul Nilo, morta una turista italiana

Collisione tra due imbarcazioni da crociera sul Nilo, morta una turista italiana Photo Credit: ANSA/STRINGER / STR

Sergio Gadda

21 dicembre 2025, ore 21:52 , agg. alle 22:07

La donna era a bordo della nave Royal Beau Rivage, l’incidente, sul fiume, a 30 chilometri da Luxor

Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. L’incidente sarebbe avvenuto a 30 chilometri dalla città situata sulla riva est del Nilo e avrebbe riguardato due imbarcazioni. La donna deceduta, era una 47enne ed era originaria dell'Aquila. nel viaggio era accompagnata dal marito. La vittima è caduta in cabina durante l'urto ferendosi mortalmente.  Secondo una prima ricostruzione la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage, sulla quale ci sarebbero almeno 70 italiani. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a segue l'evoluzione. È quanto riporta il ministero degli Affari esteri su X.


Le parole dell’ambasciatore italiano in Egitto

"C'è stata una collisione tra due navi che ha interessato diverse cabine dove c'era anche una nostra connazionale. Stiamo ovviamente verificando" le condizioni delle "decine di connazionali che erano a bordo e che sono state interessate dall'incidente, ma per il momento sembra che ci sia solo il decesso della signora". Così l'ambasciatore italiano in Egitto, Agostino Palese, intervenuto al Tg2. Palese spiega che "siamo in contatto con il marito e con il console a Luxor che sta assicurando l'attitudine per tutti i passeggeri che stanno scendendo dalla nave".


