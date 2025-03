Con l'inflazione a +2% sarà stangata di Pasqua. Allarme dei Consumatori sugli aumenti del carrello della spesa

Quest'anno sarà decisamente più caro il conto per il pranzo di Pasqua. Ci sono prodotti che registrano aumenti addirittura a doppia cifra, come nel caso del burro che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rincara secondo l'Istat del 19,7%. Un salasso che unito al caro cacao, con l'impennata dei listini del 14,1%, faranno lievitare la spesa degli italiani sui tradizionali dolci tipici delle feste, uova e colombe. Non va decisamente meglio sul fronte del caffè, che costa in media il 19,5% in più del 2024. I conti li hanno rifatti i consumatori di Assoutenti, che, sulla base degli ultimi dati Istat sull'inflazione, parlano apertamente di stangata di Pasqua. A marzo si registra un aumento medio del 2,6% dei prezzi per i beni alimentari e per le bevande analcoliche. A fare i conti in tasca ad una famiglia media con due figli, calcolando carrello della spesa e bollette, l'Unione Nazionale Consumatori: l'inflazione Istat al +2% si traduce in un aumento del costo della vita complessivo pari a 713 euro su base annua.

GLI AUMENTI

La stangata di Pasqua evocata da Assoutenti non riguarda soltanto i prezzi dei dolci tipici, anche imbandire la tavola porterà i consumatori a fare più di 'due conti'. Alcuni prodotti stanno registrando in Italia aumenti a due cifre, come nel caso del burro che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rincara secondo l'Istat del 19,7%. Il caffè costa in media il 19,5% in più, mentre il cacao vede una impennata dei listini del 14,1%. Tensioni anche sul fronte delle uova, i cui prezzi aumentano del +4,4% su anno, al pari della carne bovina (+3,6% la carne ovina e caprina); formaggi e latticini salgono del 4,2%, +4,3% la verdura fresca, +9,7% il cioccolato, +7,9% le bevande analcoliche. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, sottolinea che sono "Numeri che dimostrano come il pranzo di Pasqua quest'anno sarà sensibilmente più salato per le famiglie italiane, con alcuni prodotti tipici delle feste, a partire da uova e cioccolato, e materie prime di largo consumo come burro e cacao, che registrano sensibili rincari nei negozi e faranno lievitare la spesa festiva degli italiani".