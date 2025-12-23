Condanna Grillo Jr e amici, vittima pienamente attendibile: 72 pagine di motivazioni del tribunale

Le motivazioni della sentenza depositate dal Tribunale di Tempio Pausania tracciano un quadro netto e privo di ambiguità su quanto accaduto nell’estate del 2019 a Porto Cervo. Per i giudici, i fatti contestati costituiscono a tutti gli effetti una violenza sessuale di gruppo e la responsabilità degli imputati risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio. In 72 pagine, il collegio ha spiegato le ragioni della condanna pronunciata lo scorso 22 settembre nei confronti di Ciro Grillo e dei suoi amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, infliggendo pene che vanno dai sei anni e mezzo agli otto anni di reclusione.

LE MOTIVAZIONI DEI MAGISTRATI

Secondo i magistrati, la ricostruzione fornita dalla principale denunciante, una studentessa italo-norvegese che all’epoca aveva 19 anni, è risultata coerente, dettagliata e supportata da numerosi riscontri oggettivi. Le argomentazioni difensive, al contrario, non sono riuscite a incrinare l’attendibilità del suo racconto. I giudici hanno ritenuto dimostrato che la giovane si trovasse in una condizione di grave vulnerabilità fisica e psicologica, dovuta all’assunzione di una bevanda ad alto contenuto alcolico, circostanza che avrebbe agevolato l’azione degli imputati.