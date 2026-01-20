Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone torna in gara a Kronplatz: sesto posto nel gigante e segnali incoraggianti dopo l’infortunio

Dopo mesi lontana dalle competizioni e una lunga riabilitazione segnata da incertezze e lavoro silenzioso, Federica Brignone è tornata a confrontarsi con il cronometro e con le migliori al mondo. Il gigante di Kronplatz, appuntamento di Coppa del Mondo molto tecnico e impegnativo, ha rappresentato per la valdostana soprattutto una tappa fondamentale del percorso di rientro, più che una semplice gara. Il sesto posto finale, ottenuto con il tempo complessivo di 2’21”08, racconta di una sciatrice già competitiva, nonostante il grave infortunio subito nella primavera scorsa.

JULIA SCHEIB VINCE A KRONPLATZ

La vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib, impeccabile sulle nevi di casa e capace di imporsi con il tempo di 2’19”95. Alle sue spalle si sono piazzate la svizzera Camille Rast e la svedese Sara Hector, racchiuse in pochi centesimi, mentre ai piedi del podio ha chiuso la statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale. Per Brignone il distacco dalla vetta è stato superiore al secondo, ma il dato più significativo è stato il ritmo mostrato soprattutto nella seconda manche, affrontata con maggiore fluidità e fiducia.



