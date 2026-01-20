Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone torna in gara a Kronplatz: sesto posto nel gigante e segnali incoraggianti dopo l’infortunio

20 gennaio 2026, ore 15:33

Nel gigante di Plan de Corones, "La Tigre" chiude sesta al rientro dopo il lungo stop. Vittoria a Julia Scheib, ma l’azzurra ritrova fiducia e buone sensazioni

Dopo mesi lontana dalle competizioni e una lunga riabilitazione segnata da incertezze e lavoro silenzioso, Federica Brignone è tornata a confrontarsi con il cronometro e con le migliori al mondo. Il gigante di Kronplatz, appuntamento di Coppa del Mondo molto tecnico e impegnativo, ha rappresentato per la valdostana soprattutto una tappa fondamentale del percorso di rientro, più che una semplice gara. Il sesto posto finale, ottenuto con il tempo complessivo di 2’21”08, racconta di una sciatrice già competitiva, nonostante il grave infortunio subito nella primavera scorsa.

JULIA SCHEIB VINCE A KRONPLATZ

La vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib, impeccabile sulle nevi di casa e capace di imporsi con il tempo di 2’19”95. Alle sue spalle si sono piazzate la svizzera Camille Rast e la svedese Sara Hector, racchiuse in pochi centesimi, mentre ai piedi del podio ha chiuso la statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale. Per Brignone il distacco dalla vetta è stato superiore al secondo, ma il dato più significativo è stato il ritmo mostrato soprattutto nella seconda manche, affrontata con maggiore fluidità e fiducia.


IL RITORNO DI FEDERICA BRIGNONE E LE PRESTAZIONI DELLA PATTUGLIA ITALIANA

La stessa azzurra non ha nascosto le difficoltà iniziali. Alla partenza, ha ammesso, qualche timore c’era, soprattutto per un tracciato molto sinuoso che richiedeva grande precisione e profondità di linea. L’avvio contratto ha lasciato spazio, settore dopo settore, a una sciata più naturale, segnale incoraggiante dopo mesi di stop forzato. Il settimo posto a metà gara è diventato un sesto finale che vale molto più di una posizione in classifica: è la conferma che il fisico risponde e che le sensazioni stanno tornando. La giornata ha portato anche altri segnali positivi per la squadra italiana, con tre atlete a punti: Lara Della Mea decima, Asja Zenere quindicesima e Alice Pazzaglia ventiquattresima. Diverso invece l’esito per Sofia Goggia, uscita nella prima manche in una gara che si è confermata selettiva. In Coppa del Mondo Shiffrin resta saldamente al comando con 973 punti, seguita a distanza da Rast.

IL MESSAGGIO DI SINNER DALL'AUSTRALIA PER "LA TIGRE"

Il rientro di Brignone non è passato inosservato nemmeno fuori dal mondo dello sci. Jannik Sinner, impegnato in quei giorni in un torneo di tennis, ha voluto sottolineare pubblicamente il valore del percorso affrontato dalla campionessa azzurra, evidenziando quanto servano determinazione e coraggio per tornare al cancelletto dopo un infortunio così serio. Parole che fotografano bene il momento: al di là del risultato, Kronplatz ha segnato il vero ritorno di Federica Brignone, pronta ora a ricostruire passo dopo passo la sua stagione.

coppa del mondo
federica brignone
italia
julia scheib
kronplatz
sci
sofia goggia

