Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

Uno scontro tra un monopattino ed una bici elettrica avvenuto a Corato nella serata di martedì ha ridotto in fin di vita un ragazzino di 15 anni . Era sul monopattino, il conducente della bici elettrica si è allontanato senza prestare soccors o. Il 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria , dove è stato portato dopo le prime cure all’ospedale di Corato .

Le indagini in corso

Secondo quanto ricostruito finora, a bordo di un monopattino stava percorrendo via Piccarreta, strada del centro storico cittadino di Corato quando si sarebbe scontrato con la bici elettrica. Subito soccorso, il ragazzino è stato trasportato prima all'ospedale di Corato e poi, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato trasferito al Bonomo di Andria. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire il fatto e cercare di identificare il conducente della bici elettrica.



