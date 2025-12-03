Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

03 dicembre 2025, ore 14:00
Il ragazzino era su di un monopattino, si indaga attraverso le immagini delle telecamere della zona, trasferito da Corato all'ospedale di Andria per la gravità delle ferite
Uno scontro tra un monopattino ed una bici elettrica avvenuto a Corato nella serata di martedì ha ridotto in fin di vita un ragazzino di 15 anni. Era sul monopattino, il conducente della bici elettrica si è allontanato senza prestare soccorso. Il 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria, dove è stato portato dopo le prime cure all’ospedale di Corato.
Le indagini in corso
Secondo quanto ricostruito finora, a bordo di un monopattino stava percorrendo via Piccarreta, strada del centro storico cittadino di Corato quando si sarebbe scontrato con la bici elettrica. Subito soccorso, il ragazzino è stato trasportato prima all'ospedale di Corato e poi, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato trasferito al Bonomo di Andria. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire il fatto e cercare di identificare il conducente della bici elettrica.