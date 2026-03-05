Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

Telefoni che squillano senza sosta, mappe aggiornate in tempo reale sugli schermi e operatori che si alternano giorno e notte. Alla Farnesina l’Unità di Crisi è entrata in modalità emergenza permanente per dare assistenza ai circa centomila italiani che, tra residenti e turisti, si trovano coinvolti direttamente o indirettamente nella spirale di tensioni che sta investendo il Medio Oriente e l’area del Golfo.

SI LAVORA SENZA SOSTA PER AIUTARE CHI VUOLE RIENTRARE

Il centro operativo lavora senza interruzioni, con turni organizzati sulle 24 ore per rispondere a richieste di informazioni, segnalazioni e domande di rientro. Gli spazi sono stati strutturati per garantire continuità: due sale piene di monitor e linee telefoniche dedicate, ma anche una piccola cucina e una stanza con posti letto per consentire al personale di riposare senza allontanarsi dalla sede. La macchina organizzativa è tarata per reagire rapidamente a un contesto che cambia di ora in ora.

GLI AEREI VERSO IL SUD-EST ASIATICO

Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata soprattutto sugli spostamenti aerei. Molti voli diretti verso il Sud-Est asiatico prevedono scali negli hub del Golfo, come Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Kuwait, aree ora interessate da restrizioni e chiusure temporanee dello spazio aereo. Il risultato è un effetto domino di cancellazioni e ritardi che non riguarda solo chi si trova già nella regione, ma anche chi deve partire nei prossimi giorni per mete come Maldive, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam o Cambogia.