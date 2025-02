Cynthia Erivo scelta per interpretare Gesù in "Jesus Christ Superstar" Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Cynthia Erivo non si ferma e dopo Wicked torna a far parlare di sé. Sarà proprio lei infatti a interpretare Gesù Cristo in “Jesus Christ Superstar”, nella versione teatrale dello storico musical che andrà in scena dall’1 al 3 agosto al celebre teatro californiano Hollywood Bowl. Ad annunciare la novità è stata proprio l’attrice che sui social ha ricondiviso un post del teatro organizzatore e ha commentato sulle storie: “Sono un po’ impegnata questa estate. Non vedo l’ora”. Sarà la prima donna a recitare nei panni di Gesù. Un’idea, quella di affidare i ruoli del celebre spettacolo ad un cast tutto femminile, che era già stata annunciata nel 2020 ma fu tutto cancellato a causa della pandemia Covid, prima ancora che potessero essere resi noti i nomi delle attrici.

UNA SCELTA CHE FARÀ DISCUTERE

La Erivo è candidata nella cinquina delle migliori attrici protagoniste agli Oscar 2025 per la sua performance in “Wicked”, pellicola che ha riscosso un grande successo. Forse i produttori di Jesus Christ Superstar, che debuttò a Broadway nel 1971, hanno scelto l’interprete anche grazie al successo ottenuto negli ultimi mesi. Le rappresentazioni inizieranno l’1 agosto e termineranno il 3, sotto la guida del regista e coreografo Sergio Trujillo e con la direzione musicale di Stephen Oremus. Nel 2018 una versione con John Legend nei panni di Gesù e Sara Bareilles in quelli di Maria Maddalena era stata trasmessa dalla Nbc in diretta televisiva.

Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, i due produttori del musical, hanno evidentemente notato l’abilità della 38enne inglese quando si tratta di recitare e cantare allo stesso tempo. La scelta, ovviamente, è destinata a far discutere. Erivo avrebbe già dovuto partecipare allo spettacolo nei panni di Maria Maddalena in quel famoso 2020, e ha già cantato più volte il brano I Don’t Know How to Love Him, una delle canzoni più iconiche.

UN MUSICAL POTENTE

Jesus Christ Superstar era stato uno degli album di maggior successo di quell'inizio degli anni ‘70, con interpreti del calibro di Ian Gillian, Murray Head e Yvonne Elliman. Divenne per forza di cose un musical teatrale, anche soltanto per non sprecare il peso e la potenzialità di una firma come quella di Andrew Lloyd Webber come compositore e di Tim Rice come autore dei testi.