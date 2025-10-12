Da oggi, domenica 12 ottobre 2025, attive le nuove norme per entrare in Ue, via ai controlli biometrici

Impronte digitali, controllo biometrico dei documenti e stop al timbro sul passaporto. Scatta da oggi, domenica 12 dicembre 2025, l'Entry-Exit System, per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea. Una soluzione chiesta da gran parte dei Paesi membri. La novità si applicherà per tutti Paesi Schengen, più Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. L'entrata in vigore però sarà graduale. In Italia i primi scali a sperimentare l’Ees saranno gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa e i porti di Genova e Civitavecchia. La data entro quale entrerà a regime in tutti i posti di frontiera europei sarà il 10 aprile del 2026.





Come funziona

L'Entry-Exit System fa perno su un monitoraggio IT degli ingressi e riguarderà tutti i cittadini extra-Ue che entrano in Schengen per un soggiorno di breve durata: tra i 90 e i 180 giorni. Saranno registrati i dati biometrici dei passeggeri: dalle impronte digitali al riconoscimento facciale, alla scansione dell'iride, ovviamente con quelli contenuti nel passaporto. Il tutto nel massimo rispetto della privacy. Essendo una novità, chi entra per la prima volta in uno dei Paesi dell’Ue dovrà prima registrarsi sui terminali automatici appositi, rispondendo a quattro quesiti obbligatori. La registrazione resterà per tre anni e i dati sensibili saranno custoditi dall'agenzia Eu-Lisa. Saranno esentati invece, i minori di 12 anni. L'Ees arriva sulla scia della stretta securitaria che la Commissione e i 27 hanno impresso alle politiche migratorie. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo la presenza di irregolari in Europa cercando anche di arginare il sempre più frequente ricorso alla sospensione di Schengen da parte dei singoli governi.





Possibili file ai controlli

Il problema che potrebbe crearsi è quello delle possibili file ai controlli di frontiera una volta che si è sbarcati dall'aereo. Allo scalo di Fiumicino sono stati installati oltre 200 Self Service Kiosk dove potersi registrare, oltre una ventina quelli destinati all'aeroporto di Ciampino, che aderirà al sistema Ees subito dopo il Leonardo da Vinci. Da oggi però la novità riguarda solo il 10% dei passeggeri in arrivo o in partenza dai paesi extra-Ue. Il flusso crescerà nei prossimi mesi. L'entrata in vigore del nuovo sistema biometrico fa da anticamera, per una pura casualità, al Patto per il Mediterraneo che la Commissione presenterà giovedì prossimo. Si tratta di uno degli obiettivi prioritari che la presidente della commissione, Ursula von der Leyen si è data per la prima parte del suo mandato e, la filosofia di fondo, è piuttosto simile a quella alla base dell'Ees: fermare i migranti irregolari già nei porti del Nordafrica, facilitando solo l'ingresso dei regolari.



