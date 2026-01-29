Dal nuovo Muccino all’horror di Sam Raimi: tutte le novità al cinema da oggi, 29 gennaio

Dal nuovo Muccino all’horror di Sam Raimi: tutte le novità al cinema da oggi, 29 gennaio

Mario Vai

29 gennaio 2026, ore 09:30

Arriva nelle sale anche L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho che dopo Cannes guarda con speranza agli Oscar

Tra sentimenti che scricchiolano, incubi a occhi aperti e cinema da premi, il grande schermo cambia volto.

Da oggi, 29 gennaio, le sale accolgono una nuova ondata di titoli che si innestano in un cartellone già affollato, offrendo allo spettatore un viaggio che attraversa i generi: dal dramma intimista, all’horror più viscerale, passando per l’action spettacolare e il cinema d’autore che guarda agli Oscar.

MUCCINO E LE CREPE DELL’AMORE BORGHESE

A guidare la pattuglia delle novità è il ritorno di Gabriele Muccino, che con Le cose non dette torna a esplorare l’anatomia fragile dei rapporti umani. Al centro della storia ci sono Carlo ed Elisa, una coppia solida solo in apparenza, ben inserita nella Roma che conta.

Lui, professore universitario e scrittore in panne creativa; lei, giornalista di successo, stimata anche oltre confine. In cerca di una scossa, partono per il Marocco insieme agli amici di sempre, Anna e Paolo, e alla figlia adolescente Vittoria.

È lontano da casa, in un paesaggio immobile e abbacinante, che emergono crepe, silenzi e verità rimandate. L’arrivo di Blu, giovane e sfuggente studentessa di Carlo, diventa il detonatore di tensioni sotterranee. Muccino costruisce un racconto fatto di sguardi, non detti e scelte rimandate, ricordando che spesso basta un dettaglio per mandare in frantumi equilibri che credevamo intoccabili.

Nel cast, Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria.

PAURA TRA ISOLE DESERTE E RABBIA ANIMALE

Cambia radicalmente atmosfera con l’horror, che da oggi raddoppia l’offerta.

Sam Raimi, maestro del genere, firma Send Help, una storia di sopravvivenza e rancori mai sopiti.

Due colleghi, un’isola deserta e un disastro aereo alle spalle: essere gli unici superstiti non basta a salvarli, se prima non imparano a fare i conti con il passato. Un film che mescola tensione psicologica e adrenalina pura.

Ancora più istintivo e feroce è Ben – La rabbia animale, dove una vacanza tropicale tra amici scivola rapidamente in un incubo primordiale, trasformandosi in una lotta disperata contro una natura ostile e incontrollabile.

L'AGENTE SEGRETO, DA CANNES AGLI OSCAR

Spazio anche al cinema che guarda dritto alla stagione dei premi. L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, già applaudito a Cannes, arriva in sala forte della nomination all’Oscar come miglior film. Ambientato nel Brasile del 1977, racconta la fuga di Marcelo verso Recife, durante il Carnevale. Ma dietro la facciata colorata e festosa, la città si rivela un luogo soffocante, attraversato da violenza e paura. Un’opera potente, capace di fondere tensione politica e racconto umano.

IL VIAGGIO ESTREMO DI GERARD BUTLER

Chiude il quadro l’action ad alto tasso di spettacolarità con Greenland 2: Migration di Ric Roman Waugh. Cinque anni dopo la catastrofe che ha sconvolto il pianeta, la famiglia Garrity è costretta ad abbandonare anche l’ultimo rifugio sicuro. Gerard Butler guida un viaggio estremo attraverso un’Europa ghiacciata e in rovina, in una corsa contro il tempo verso una possibile rinascita. Un racconto apocalittico che punta tutto su ritmo e grandi scenari.

Dramma, paura, impegno civile e pura evasione: il cinema di fine gennaio offre un menù ricco e trasversale. Sta allo spettatore scegliere se lasciarsi emozionare, spaventare o semplicemente sorprendere.


