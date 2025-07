Danimarca, il premier: "Il primo ministro turco rinvii la visita"

Accade dopo che Olanda e Germania avevano rifiutato di ospitare i comizi dei politici turchi

Dopo la tensione che si è creata tra Olanda e Turchia, anche Rasmussen, il premier danese, ha chiesto al collega turco Binali Yildrim di posticipare la visita a Copenhagen prevista a fine marzo per via della situazione creatasi tra Turchia e Olanda. "Chiedo al mio collega di posticipare il viaggio in Danimarca" ha scritto in un comunicato Lars Lokke Rasmussen.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti