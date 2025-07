Future Hits Live di Radio Zeta: nuovi nomi si aggiungono al cast del 2 settembre all’Arena di Verona

Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembre nell'incantevole Arena di Verona. Altri grandi artisti si aggiungono al cast che salirà sul palco: ARTIE 5IVE, BIGMAMA, FRAH QUINTALE, JOSHUA, LEVANTE, NOEMI, ROCCO HUNT, SHABLO, TORMENTO.

Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

Anche quest’anno, a Verona, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate. I nomi già annunciati della line-up sono: ALFA, ANNA, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, FRAH QUINTALE, FRITU, FULMINACCI, JOSHUA, LDA, LES VOTIVES, LEVANTE, NASKA, NERISSIMA SERPE, NOEMI, PAPA V, ROCCO HUNT, RRARI DAL TACCO, SAYF, SETTEMBRE, SHABLO, TORMENTO, TREDICI PIETRO, TRIGNO, e tante altre sorprese!

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live 2025 è: #radiozetaFHL25